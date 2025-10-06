Zerrin Tekindor, Fatih Altaylı’nın YouTube Programında Duayen Oyuncu Tanımı İçin İtirafta Bulundu

Fatih Altaylı’nın tutukluluğu devam ederken YouTube kanalında yeni bir konsept başlamıştı. Çeşitli sektörlerden ünlü isimlerin konuk olmasıyla Altaylı’nın YouTube kanalının aktifliği devam etti. Tutukluluğunun devamına karar verilmesiyle bugün Altaylı, YouTube programlarının da bir süre devamının gelmeyeceğini iletmişti. Programın son konukları ise Zerrin Tekindor ve Şebnem Bozoklu oldu.