Zerrin Tekindor, Fatih Altaylı’nın YouTube Programında Duayen Oyuncu Tanımı İçin İtirafta Bulundu

Zerrin Tekindor, Fatih Altaylı'nın YouTube Programında Duayen Oyuncu Tanımı İçin İtirafta Bulundu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
06.10.2025 - 14:53

Fatih Altaylı’nın tutukluluğu devam ederken YouTube kanalında yeni bir konsept başlamıştı. Çeşitli sektörlerden ünlü isimlerin konuk olmasıyla Altaylı’nın YouTube kanalının aktifliği devam etti. Tutukluluğunun devamına karar verilmesiyle bugün Altaylı, YouTube programlarının da bir süre devamının gelmeyeceğini iletmişti. Programın son konukları ise Zerrin Tekindor ve Şebnem Bozoklu oldu.

“Ben Onun Annesiyim” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tekindor, programda Bozoklu’nun sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

"Ben Onun Annesiyim" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tekindor, programda Bozoklu'nun sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Bozoklu, “Oyunculukta iyi ve kötü var mı?” diye sorunca Tekindor, açık yüreklilikle yanıtladı. Yaş ilerledikle bir oyuncunun “duayen” sayılmadığını dile getirdi. Yaş alan oyuncular için doğrudan “duayen” denmesini doğru bulmadığını aktardı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
