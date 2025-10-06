onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Acun Ilıcalı Survivor 2026 Ünlüler - All Star’ın İlk Yarışmacısını Açıkladı: Ünlü Şarkıcı Şoke Etkisi Yarattı!

Acun Ilıcalı Survivor 2026 Ünlüler - All Star’ın İlk Yarışmacısını Açıkladı: Ünlü Şarkıcı Şoke Etkisi Yarattı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.10.2025 - 13:25

Her sezonu merakla beklenen Survivor’ın nihayet 2026 sezonu için çalışmaları başladı. Survivor 2026’da Ünlüler ve All Star’lar karşı karşıya gelecek. Yarışmacıların kim olacağına dair programın izleyicileri tahmin yürütmeye çalışırken Acun Ilıcalı’dan ilk açıklama geldi. Ilıcalı sosyal medya hesabından ilk yarışmacıyı duyurdu! Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026 Ünlüler - All Star için meraklı bekleyiş sürüyor.

Survivor 2026 Ünlüler - All Star için meraklı bekleyiş sürüyor.

İzleyiciler bir an önce ekibin açıklanmasını istiyor. Ünlüler ve All Star’lar arasında sürecek rekabet için heyecan dorukta. Acun Ilıcalı, X hesabından Survivor 2026 Ünlüler - All Star’ın ilk yarışmacısı olacak ismi açıkladı.

Survivor 2026 Ünlüler - All Star’ın ilk yarışmacısı ünlü şarkıcı Bayhan oldu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın