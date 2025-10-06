onedio
Çağatay Ulusoy ile Uykucu Filminde Rol Alan Elçin Sangu’nun Yıllara Meydan Okuması X Alemini Kıskandırdı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
06.10.2025 - 11:50

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun Uykucu filmi için başrolü paylaşacağı duyurulmuştu. İkilinin partnerliği heyecan yaratırken uyumları da merak konusu olmuştu. Filmin çekimleri nihayet sonlandı. Poll Films’in yapımcılığını üstlendiği Uykucu filmi 29 Ekim’de sinemada izleyicilerle buluşacak! 

Şimdiyse Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun ilk karesi paylaşıldı ve anında etkileşimlerin odağı oldu. Çağatay Ulusoy’un yeni imajı bir yana Elçin Sangu’nun asla yaşlanmaması dikkat çekti. X alemi nasıl böyle genç gösterdiğinin sırrını merak etti. Gelin yorumlara birlikte bakalım!

İşte Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun gündem olan karesi 👇

İşte Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun gündem olan karesi 👇

Elçin Sangu’nun yıllardır değişmeyen saç rengi güzelliğine güzellik katıyor. Ancak asıl olarak taş bebek gibi görünmesi insanı adeta büyülüyor. X kullanıcıları da meşhur dizisi Kiralık Aşk’ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen görünümünün nasıl hala aynı olduğunu sorguladı. Hepimize böyle yaş almalar nasip olsun diyelim…

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

