Çağatay Ulusoy ile Uykucu Filminde Rol Alan Elçin Sangu’nun Yıllara Meydan Okuması X Alemini Kıskandırdı!

Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun Uykucu filmi için başrolü paylaşacağı duyurulmuştu. İkilinin partnerliği heyecan yaratırken uyumları da merak konusu olmuştu. Filmin çekimleri nihayet sonlandı. Poll Films’in yapımcılığını üstlendiği Uykucu filmi 29 Ekim’de sinemada izleyicilerle buluşacak!

Şimdiyse Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun ilk karesi paylaşıldı ve anında etkileşimlerin odağı oldu. Çağatay Ulusoy’un yeni imajı bir yana Elçin Sangu’nun asla yaşlanmaması dikkat çekti. X alemi nasıl böyle genç gösterdiğinin sırrını merak etti. Gelin yorumlara birlikte bakalım!