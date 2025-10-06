Kızılcık Şerbeti Heyecanı Yükseltmeye Devam Ediyor: Kadroya Yeni İsim Dahil Oldu!
Yeni sezonuyla da adından söz ettirmeye devam eden Kızılcık Şerbeti’nde olaylar bitmiyor. Özellikle sezon açılışı epey sansasyon yaratmıştı hatırlarsanız. Doğa ve Firaz’ın yasak aşk denemesi RTÜK’ün soruşturma başlatmasıyla sonuçlanmış ve senaryo hemen değiştirilmişti. Şimdiyse diziye Çimen karakterinin geri dönüşü gündemdeyken bir ismin daha kadroya katılacağı açıklandı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti dile kolay 4. sezonuyla seyirci karşısına çıkıyor.
Şimdiyse Birsen Altuntaş’ın haberiyle karşınızdayız. Aleyna Bozok dizinin yeni ismi oldu. 👇
