Kızılcık Şerbeti Heyecanı Yükseltmeye Devam Ediyor: Kadroya Yeni İsim Dahil Oldu!

Gold Film yapımcılığındaki popüler dizi, sosyal medya gündemini de diziye dahil ederek gerçek hayatla bağı kesmeden zaman zaman eğlenceli kesitler de sunuyor. Tabii asıl olaylar dizilerimizin olmazsa olmazı kaoslarla öne çıkıyor. Bir kesim artık final yapsın dese de Kızılcık Şerbeti’nin hala sabit bir izleyici kitlesi var.