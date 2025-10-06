onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti Heyecanı Yükseltmeye Devam Ediyor: Kadroya Yeni İsim Dahil Oldu!

Kızılcık Şerbeti Heyecanı Yükseltmeye Devam Ediyor: Kadroya Yeni İsim Dahil Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.10.2025 - 09:32

Yeni sezonuyla da adından söz ettirmeye devam eden Kızılcık Şerbeti’nde olaylar bitmiyor. Özellikle sezon açılışı epey sansasyon yaratmıştı hatırlarsanız. Doğa ve Firaz’ın yasak aşk denemesi RTÜK’ün soruşturma başlatmasıyla sonuçlanmış ve senaryo hemen değiştirilmişti. Şimdiyse diziye Çimen karakterinin geri dönüşü gündemdeyken bir ismin daha kadroya katılacağı açıklandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti dile kolay 4. sezonuyla seyirci karşısına çıkıyor.

Kızılcık Şerbeti dile kolay 4. sezonuyla seyirci karşısına çıkıyor.

Gold Film yapımcılığındaki popüler dizi, sosyal medya gündemini de diziye dahil ederek gerçek hayatla bağı kesmeden zaman zaman eğlenceli kesitler de sunuyor. Tabii asıl olaylar dizilerimizin olmazsa olmazı kaoslarla öne çıkıyor. Bir kesim artık final yapsın dese de Kızılcık Şerbeti’nin hala sabit bir izleyici kitlesi var.

Şimdiyse Birsen Altuntaş’ın haberiyle karşınızdayız. Aleyna Bozok dizinin yeni ismi oldu. 👇

Şimdiyse Birsen Altuntaş’ın haberiyle karşınızdayız. Aleyna Bozok dizinin yeni ismi oldu. 👇

Dizideki kaotik olayların devam edeceğini açıklayan Altuntaş, Çimen’in arkadaşı olarak Aleyna Bozok’un kadroya dahil olacağını ve Yasemin karakterine hayat vereceğini aktardı. Kendisi Arslan ailesinin dikkatini çekecek bir karakter olacak. Bakalım neler izleyeceğiz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın