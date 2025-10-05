Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Goygoy ihtiyacımızı sık sık giderek X camiası bu hafta yine formundaydı! Her konuda söyleyecek bir çift sözü olan mizahşörler, televizyon dünyasını da bir kez daha goygoylarına alet ettiler. Dizilerden programlara hemen her konuda kahkahaya boğan kullanıcılar, bakalım bu hafta bizi hangi sözleri ya da tespitleriyle güldürmüşler.
Bol kahkahalar! 😅
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir neslin sesi olmuş...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Buna bir iki dakika güldüm, 5 dakika filan.
3. Özledik be Nalan!
4. Kısmetse Olur Hayat Bilgisi dersi:
5. Aldı da zaten 😅
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bu nasıl benzetme ahahah
7. Gerçek bir hikaye mi bu?
8. Suat'ı geri istiyoruz!
9. Bakalım kimle karşılaşacağız...
10. Ahahahahah hiç beklemiyordum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Maalesef yaşanıyor bunlar.
12. Sadakat'e kişisel alanı anlatabilecek var mı?
13. Kimsenin beklemediği bir uyum gerçekten.
14. Sen misin doğru söyle?
15. Bu kadar da değildir ya...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. "Benim ağzım sıkıdır" demedi ki hiç?
17. Haftaya görüşmek üzere!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın