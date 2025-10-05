onedio
Haberler
TV
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy
05.10.2025 - 15:30

Goygoy ihtiyacımızı sık sık giderek X camiası bu hafta yine formundaydı! Her konuda söyleyecek bir çift sözü olan mizahşörler, televizyon dünyasını da bir kez daha goygoylarına alet ettiler. Dizilerden programlara hemen her konuda kahkahaya boğan kullanıcılar, bakalım bu hafta bizi hangi sözleri ya da tespitleriyle güldürmüşler.

Bol kahkahalar! 😅

1. Bir neslin sesi olmuş...

2. Buna bir iki dakika güldüm, 5 dakika filan.

twitter.com

3. Özledik be Nalan!

4. Kısmetse Olur Hayat Bilgisi dersi:

5. Aldı da zaten 😅

twitter.com
6. Bu nasıl benzetme ahahah

twitter.com

7. Gerçek bir hikaye mi bu?

8. Suat'ı geri istiyoruz!

twitter.com

9. Bakalım kimle karşılaşacağız...

twitter.com

10. Ahahahahah hiç beklemiyordum.

twitter.com
11. Maalesef yaşanıyor bunlar.

twitter.com

12. Sadakat'e kişisel alanı anlatabilecek var mı?

twitter.com

13. Kimsenin beklemediği bir uyum gerçekten.

twitter.com

14. Sen misin doğru söyle?

twitter.com

15. Bu kadar da değildir ya...

twitter.com
16. "Benim ağzım sıkıdır" demedi ki hiç?

twitter.com

17. Haftaya görüşmek üzere!

twitter.com

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
