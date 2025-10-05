onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İlan İfşa Oldu, Ortalık Karıştı! Uzak Şehir'e Ana Karakterlerden Birinin Annesi Gelecek

İlan İfşa Oldu, Ortalık Karıştı! Uzak Şehir'e Ana Karakterlerden Birinin Annesi Gelecek

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2025 - 13:43

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de ortalık daha da kızışıyor. Ana karakterlerden birinin annesini oynayacak ve köylü bir kadını canlandıracak kadın oyuncu arayışı sosyal medyada ifşalandı. Bu ifşa olan ilanın ardından kimin annesini oynayacağı merak konusu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir en iyi sezon açılışını yaparak büyük bir rekora imza attı.

Uzak Şehir en iyi sezon açılışını yaparak büyük bir rekora imza attı.

Cihan ve Alya tam aşklarını birbirlerine ve herkese itiraf ettikten sonra Boran'ın yaşadığının öğrenilmesi ortalığı fena karıştırdı. Dizide neler yaşanacağı ve özellikle Boran yaşayacak mı sorusu merak edilirken yeni bir ifşa daha ortalığı karıştırdı.

Uzak Şehir için yapılan yeni oyuncu ilanı sosyal medyada ifşalandı.

Uzak Şehir için yapılan yeni oyuncu ilanı sosyal medyada ifşalandı.

İlanda ana karakterlerden birinin annesi rolüyle kadın oyuncu arandığı bilgisi yazıyor. Kadın, 70'li yaşlarda olacak ve köylü bir karaktere hayat verecek. Bu durum da hangi karakterin evlatlık olduğu sorusunu da gündeme getirdi.

Ana karakter dendiği için akıllara ilk olarak Alya ve Cihan geldi.

Ana karakter dendiği için akıllara ilk olarak Alya ve Cihan geldi.

Ancak Alya'nın annesi Fikriye, geçtiğimiz bölümlerde hayatını kaybetmişti. Bu sebeple Cihan'ın üvey olma ihtimali arttı. Yine de sosyal medyada Demir'in annesinin olabileceği de konuşulmaya başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın