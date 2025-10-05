onedio
Reyting Rekortmeni Uzak Şehir'den Ailevi Sebeplerle Ayrılmıştı: Ünlü Oyuncu 1 Ay Sonra Yeni Diziyle Anlaştı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2025 - 10:43

Uzak Şehir'in ilk sezonunda Ümmü karakterini canlandıran ve çok sevilen Zeynep Kankonde, sezon başında diziden ayrılmıştı. İzleyiciyi bir hayli üzen bu kararın sebebinin ailevi olduğunu söyleyen Kankonde yerine Ümmü karakterine Banu Fotocan hayat vermeye başlamıştı.

Zeynep Kankonde'nin yeni projesi belli oldu.

Uzak Şehir'in ilk sezonunda canlandırdığı Ümmü karakteriyle büyük beğeni toplayan Zeynep Kankonde, sezon başında diziden ayrılmıştı.

Ailevi sebeplerden dolayı diziden ayrıldığını açıklayan Zeynep Kankonde, izleyiciyi bir hayli üzmüştü. Ümmü karakterinin dizideki hikayesi devam etti ve sezon başında diziye Kankonde yerine Banu Fotocan dahil oldu.

Ancak diziden ailevi sebeplerle ayrılan Zeynep Kankonde, yeni projesini duyurdu.

Gönlümdeki Köln ile izleyici karşısına çıkacak Zeynep Kankonde'ye çok sayıda yorum yapıldı. Ünlü oyuncunun hayranları, Uzak Şehir'den neden ayrıldığını bir kez daha sorguladı.

Mine Mine

harika bir oyuncu çok da seviyorum ❣️

Mine Mine

oyuncu kelimesinin tam karşılığıdır vardır muhtemelen ayrılmasında kendine göre sebepleri..