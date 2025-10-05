Reyting Rekortmeni Uzak Şehir'den Ailevi Sebeplerle Ayrılmıştı: Ünlü Oyuncu 1 Ay Sonra Yeni Diziyle Anlaştı
Uzak Şehir'in ilk sezonunda Ümmü karakterini canlandıran ve çok sevilen Zeynep Kankonde, sezon başında diziden ayrılmıştı. İzleyiciyi bir hayli üzen bu kararın sebebinin ailevi olduğunu söyleyen Kankonde yerine Ümmü karakterine Banu Fotocan hayat vermeye başlamıştı.
Zeynep Kankonde'nin yeni projesi belli oldu.
Ancak diziden ailevi sebeplerle ayrılan Zeynep Kankonde, yeni projesini duyurdu.
