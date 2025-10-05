20. Sezonu Yayınlanan Arka Sokaklar Zirveyi Kızılcık Şerbeti'nden Kaptı: Reyting Başarısı Gündem Oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, inanılmaz bir başarı yakalayarak 20. sezonunda yayınlanan 721. bölümüyle Kızılcık Şerbeti'ni tahtından ederek TOTAL reytinglerde zirveye yerleşti. Alp Korkmaz'ın canlandırdığı Ali karakteriyle Arka Sokaklar'a dönmesi, Hüsnü'yü vurması, Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuyla süren aile kaosunu gölgede bırakmış görünüyor. Bu durum da X ahalisinin gözünden kaçmadı ve yorumlar yağmur oldu yağdı!
Arka Sokaklar, 20. sezonunda yayınlanan 721. bölümüyle adını altın harflerle tarihe yazdırdı!
Arka Sokaklar, TOTAL reytinglerde 7.82 aldı ve 6.67 alan Kızılcık Şerbeti'ni tahtından ederek zirveye yerleşti.
Gelin, bu büyük başarıya gelen yorumlara birlikte bakalım:
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
