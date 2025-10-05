20. Sezonu Yayınlanan Arka Sokaklar Zirveyi Kızılcık Şerbeti'nden Kaptı: Reyting Başarısı Gündem Oldu!

20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, son 3 senedir cuma günlerinin hakimi olan ve zirveyi kimselere vermeyen Kızılcık Şerbeti'ni tahtından etti. Kızılcık Şerbeti'nde sezon başında gösterilen Doğa ve Firaz aşkının RTÜK müdahalesiyle değiştirilmesi mi, yoksa dizide sürekli kaos ve karmaşanın olması mı reytinglerinde etki etti bilemiyoruz ama Arka Sokaklar'ın bu başarısı çok konuşuldu!