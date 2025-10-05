onedio
20. Sezonu Yayınlanan Arka Sokaklar Zirveyi Kızılcık Şerbeti'nden Kaptı: Reyting Başarısı Gündem Oldu!

Arka Sokaklar Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2025 - 09:47

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, inanılmaz bir başarı yakalayarak 20. sezonunda yayınlanan 721. bölümüyle Kızılcık Şerbeti'ni tahtından ederek TOTAL reytinglerde zirveye yerleşti. Alp Korkmaz'ın canlandırdığı Ali karakteriyle Arka Sokaklar'a dönmesi, Hüsnü'yü vurması, Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuyla süren aile kaosunu gölgede bırakmış görünüyor. Bu durum da X ahalisinin gözünden kaçmadı ve yorumlar yağmur oldu yağdı!

Arka Sokaklar, 20. sezonunda yayınlanan 721. bölümüyle adını altın harflerle tarihe yazdırdı!

20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, son 3 senedir cuma günlerinin hakimi olan ve zirveyi kimselere vermeyen Kızılcık Şerbeti'ni tahtından etti. Kızılcık Şerbeti'nde sezon başında gösterilen Doğa ve Firaz aşkının RTÜK müdahalesiyle değiştirilmesi mi, yoksa dizide sürekli kaos ve karmaşanın olması mı reytinglerinde etki etti bilemiyoruz ama Arka Sokaklar'ın bu başarısı çok konuşuldu!

Arka Sokaklar, TOTAL reytinglerde 7.82 aldı ve 6.67 alan Kızılcık Şerbeti'ni tahtından ederek zirveye yerleşti.

Hal böyle olunca, Alp Korkmaz'ın Ali karakteriyle diziye dönmesi ve Hüsnü'yü vurmasının etkisi de izleyicinin yorumları arasında yer aldı. Sosyal medyada bu başarı gündem oldu.

Gelin, bu büyük başarıya gelen yorumlara birlikte bakalım:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
