Taşacak Bu Deniz İçin İmaj Yenileyen Deniz Baysal'ın Saçlarının Önce ve Sonrası Arasındaki Fark Dikkat Çekti!
TRT 1’in merakla beklenen dizisi “Taşacak Bu Deniz” ile ekranlara dönen Deniz Baysal, sadece oyunculuğuyla değil, yeni imajıyla da gündemde. Dizideki rolüne hazırlanırken saç stilini tamamen yenileyen Baysal’ın önceki ve sonraki görünümü arasındaki fark, sosyal medyada kısa sürede büyük dikkat çekti.
TRT 1’in yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden biri olan "Taşacak Bu Deniz", 10 Ekim Cuma akşamı saat 20:00’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Son olarak, Deniz Baysal Taşacak Bu Deniz için imaj yeniledi.
