Taşacak Bu Deniz İçin İmaj Yenileyen Deniz Baysal'ın Saçlarının Önce ve Sonrası Arasındaki Fark Dikkat Çekti!

Taşacak Bu Deniz İçin İmaj Yenileyen Deniz Baysal'ın Saçlarının Önce ve Sonrası Arasındaki Fark Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.10.2025 - 21:14

TRT 1’in merakla beklenen dizisi “Taşacak Bu Deniz” ile ekranlara dönen Deniz Baysal, sadece oyunculuğuyla değil, yeni imajıyla da gündemde. Dizideki rolüne hazırlanırken saç stilini tamamen yenileyen Baysal’ın önceki ve sonraki görünümü arasındaki fark, sosyal medyada kısa sürede büyük dikkat çekti.

Reklam

TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden biri olan "Taşacak Bu Deniz", 10 Ekim Cuma akşamı saat 20:00'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

TRT 1’in yeni sezon için hazırladığı iddialı projelerden biri olan "Taşacak Bu Deniz", 10 Ekim Cuma akşamı saat 20:00’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizi, Karadeniz’de geçen, iki düşman ailenin yıllardır süren kan davasının ortasında gelişen bir aşk hikayesini anlatıyor.

Dizinin tanıtım fragmanları büyük ilgi görürken, özellikle fragmanlardaki Karadeniz şivesi ve kullanılan replikler, izleyiciler tarafından sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Dizinin yayınlanan afişi ise ayrı dile düşmüştü:

Son olarak, Deniz Baysal Taşacak Bu Deniz için imaj yeniledi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
