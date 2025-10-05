onedio
Reytingler İçin Günü Değişti, Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Bu Hafta (4 Ekim Cumartesi) Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2025 - 08:51

MasterChef Türkiye'de 10. hafta geride kalırken yine kıyasıya bir mücadele vardı. Olaylı geçen haftada MasterChef, reytinglerini yükseltmeyi başardı. Reytinglerde daha iyi sonuçlar elde etmek için programında bir değişiklik yapan MasterChef, eleme günlerini cumartesiye aldı. Deniz, Furkan, Mert, Onur, Murat Can, Çağatay ve Sezer haftanın elenem adayları olurken, elenen isim belli oldu.

4 Ekim Cumartesi MasterChef'te kim elendi, MasterChef'e kim veda etti? İşte, detaylar...

MasterChef Türkiye'de 10. hafta geride kaldı.

Erkekler evine telefon sokan yarışmacıdan, Nisa'nın eski yarışmacı ile flört yaşadığına dair itirafına kadar MasterChef'te gündem epey yoğundu. Eğlenceli bir ortam hakim olsa da MasterChef'te elenen isim bir kez daha belli oldu.

MasterChef'te elenen isim Deniz oldu.

Deniz, Furkan, Mert, Onur, Murat Can, Çağatay ve Sezer'in eleme potasına girdiği haftada tüm pota erkek yarışmacılardan oluştu. İkinci tura Çağatay, Deniz, Onur ve Murat Can kaldı. Elenen isim Deniz oldu.

Geçtiğimiz haftanın elemesi:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
