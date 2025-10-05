Reytingler İçin Günü Değişti, Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Bu Hafta (4 Ekim Cumartesi) Kim Elendi?
MasterChef Türkiye'de 10. hafta geride kalırken yine kıyasıya bir mücadele vardı. Olaylı geçen haftada MasterChef, reytinglerini yükseltmeyi başardı. Reytinglerde daha iyi sonuçlar elde etmek için programında bir değişiklik yapan MasterChef, eleme günlerini cumartesiye aldı. Deniz, Furkan, Mert, Onur, Murat Can, Çağatay ve Sezer haftanın elenem adayları olurken, elenen isim belli oldu.
4 Ekim Cumartesi MasterChef'te kim elendi, MasterChef'e kim veda etti? İşte, detaylar...
MasterChef Türkiye'de 10. hafta geride kaldı.
MasterChef'te elenen isim Deniz oldu.
