Erken Yapılan Elemede Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Bu Hafta (27 Eylül Cumartesi) Kim Elendi?

Erken Yapılan Elemede Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Bu Hafta (27 Eylül Cumartesi) Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2025 - 10:05

MasterChef'te gergin geçen dokuzuncu haftada elenen isim belli oldu. Yarışmaya bu hafta Çağatay ve Mehmet Şef arasındaki gerginlik damga vurmuştu. Çağatay'a fena öfkelenen Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovunca Çağatay, Mehmet Şef'in üstüne yürüyerek yayınlanmayan sözler sarfetmişti. 'Çağatay Diskalifiye mi Oldu?' soruları merak edilirken yarışmacı Mehmet Şef'ten özür diledi ve yarışmada kaldı.

Eleme gecesinde de yarışan Çağatay'ın yanı sıra eleme adayları Eylül, Meryem, Murat Can, Hakan,  Barış ve Aslı oldu. 

27 Eylül Cumartesi MasterChef'te kim elendi? İşte, detaylar...

MasterChef'in dokuzuncu haftasına Mehmet Şef ve Çağatay arasındaki gerginlik damga vurdu.

MasterChef'in dokuzuncu haftasına Mehmet Şef ve Çağatay arasındaki gerginlik damga vurdu.

Mehmet Şef'in stüdyodan kovduğu Çağatay, şefin üstüne yürüyünce ortalık bir hayli karıştı. Ancak yarışmacı daha sonra özür dileyerek diskalifiye olmaktan kurtuldu.

MasterChef'te eleme gecesi pazar değil, cumartesi yapıldı. Elenen isim belli oldu.

MasterChef'te eleme gecesi pazar değil, cumartesi yapıldı. Elenen isim belli oldu.

Eylül, Meryem, Murat Can, Hakan, Çağatay, Barış ve Aslı 27 Eylül Cumartesi MasterChef'te elenmemek için hünerlerini sergiledi. 

Masterchef'te bu hafta elenen isim Meryem oldu.

Ağlayarak yarışmaya veda eden Meryem Sevinç şu sözleri söyledi:

'Ailemden özür dilerim. Çok inanmışlardı bana. Buradan elenişim kötü bir aşçı olduğum anlamına gelmez ama burada olay çok farklı. Çok stres altındayız. Umudumu kaybettiğim noktada buraya başvurdum. Bu mesleğe isteyerek girmedim, bir kaza sonucu ayak bileğimi parçalayıp bu alana girdim. Sonra sevmeye başladım. Hayat şartları çok zor kadın aşçı olmak çok zor. Burası benim için bir ışıktı.'

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
