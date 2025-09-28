Erken Yapılan Elemede Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Bu Hafta (27 Eylül Cumartesi) Kim Elendi?
MasterChef'te gergin geçen dokuzuncu haftada elenen isim belli oldu. Yarışmaya bu hafta Çağatay ve Mehmet Şef arasındaki gerginlik damga vurmuştu. Çağatay'a fena öfkelenen Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovunca Çağatay, Mehmet Şef'in üstüne yürüyerek yayınlanmayan sözler sarfetmişti. 'Çağatay Diskalifiye mi Oldu?' soruları merak edilirken yarışmacı Mehmet Şef'ten özür diledi ve yarışmada kaldı.
Eleme gecesinde de yarışan Çağatay'ın yanı sıra eleme adayları Eylül, Meryem, Murat Can, Hakan, Barış ve Aslı oldu.
27 Eylül Cumartesi MasterChef'te kim elendi? İşte, detaylar...
MasterChef'in dokuzuncu haftasına Mehmet Şef ve Çağatay arasındaki gerginlik damga vurdu.
MasterChef'te eleme gecesi pazar değil, cumartesi yapıldı. Elenen isim belli oldu.
