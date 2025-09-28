Erken Yapılan Elemede Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Bu Hafta (27 Eylül Cumartesi) Kim Elendi?

Eylül, Meryem, Murat Can, Hakan, Çağatay, Barış ve Aslı 27 Eylül Cumartesi MasterChef'te elenmemek için hünerlerini sergiledi.

Masterchef'te bu hafta elenen isim Meryem oldu.

Ağlayarak yarışmaya veda eden Meryem Sevinç şu sözleri söyledi:

'Ailemden özür dilerim. Çok inanmışlardı bana. Buradan elenişim kötü bir aşçı olduğum anlamına gelmez ama burada olay çok farklı. Çok stres altındayız. Umudumu kaybettiğim noktada buraya başvurdum. Bu mesleğe isteyerek girmedim, bir kaza sonucu ayak bileğimi parçalayıp bu alana girdim. Sonra sevmeye başladım. Hayat şartları çok zor kadın aşçı olmak çok zor. Burası benim için bir ışıktı.'