Almanya’da Hamilelik Sürecinde Tanınan Ayrıcalıkları Duyunca İnanamayan Kadın ABD ile Kıyasladı

Almanya’ya imrenmek için yine bir sebep bulduk. Biliyorsunuz ki yaşam standartlarıyla sıkça gündeme geliyor ülke. Bu sefer de kadın çalışanlara hamilelik sürecinde tanınan inisiyatifler söz konusu oldu. ABD’de yaşayan bir kadın, Almanya’daki şartlardan söz ederek imrendiğine dair bir paylaşım yaptı. Gelin önce ondan dinleyelim!