Filistinli Bir Kadın Gazze'deki Yaşamının Savaştan Sonra Nasıl Değiştiğini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
27.09.2025 - 18:04

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışma uzun yıllardır devam ediyor. Gazze’de yaşananlar insani bir krize dönüştü. Yoğun bombardımanlar, çatışmalar ve abluka nedeniyle siviller temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Gıda, su, elektrik ve sağlık hizmetlerine erişim büyük ölçüde kısıtlanmış durumda. Tüm dünyanın gündemi bu mesele ve farklı ülkelerden pek çok insan, eylemler düzenleyerek yaşananların son bulmasını talep ediyor.

Filistinli bir kadın, savaşın hayatını nasıl değiştirdiğini paylaştı. Görüntüler yaşananların boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Savaştan önce ve sonra...

Gazze’de son günlerde yaşanan gelişmeler, insani krizin daha da derinleştiğini gösterdi. İsrail’in yardım koridorlarını kapatması, özellikle Kuzey Gazze’de açlık tehlikesini artırırken, hava saldırıları ve çatışmalar sonucu onlarca sivil hayatını kaybetti. Sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Pek çok çocuk açlık sebebiyle hayatını kaybetti.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
