Filistinli Bir Kadın Gazze'deki Yaşamının Savaştan Sonra Nasıl Değiştiğini Paylaştı

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışma uzun yıllardır devam ediyor. Gazze’de yaşananlar insani bir krize dönüştü. Yoğun bombardımanlar, çatışmalar ve abluka nedeniyle siviller temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Gıda, su, elektrik ve sağlık hizmetlerine erişim büyük ölçüde kısıtlanmış durumda. Tüm dünyanın gündemi bu mesele ve farklı ülkelerden pek çok insan, eylemler düzenleyerek yaşananların son bulmasını talep ediyor.

Filistinli bir kadın, savaşın hayatını nasıl değiştirdiğini paylaştı. Görüntüler yaşananların boyutunu bir kere daha gözler önüne serdi.