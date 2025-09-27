onedio
Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaştan Ekrana Uzun Uzun Baktıran Ekonomi Yorumu: "ATM'ler Para Dolu"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.09.2025 - 19:42 Son Güncelleme: 27.09.2025 - 21:02

Sokak röportajları insanların düşüncelerini özgürce ifade edebildiği alanlar. Kimisi gündelik sıkıntılarını anlatıyor, kimisi büyük meseleler hakkında fikir yürütüyor. Birbirinden farklı görüşlere sahip insanlar için de fikirlerin çatıştığı bir ortam hazırlayabiliyor. Bazı sokak röportajlarında öyle konuşmalara rastlıyoruz ki, ekrana bir süre bakakalıyoruz. 

Yine bir sokak röportajında konuşan bir vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Ekonominin çok iyi olduğunu, insanların şükür etmeyi bilmediğini belirten vatandaşın sunduğu ATM argümanı şaşkınlık yarattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"ATM'ler para dolu, istediğin gibi çekebiliyorsun."

ATM'lerin para dolu olduğunu belirten varandaş, istediğimiz gibi kartı sokup para çekebildiğimizi, ekonomi kötü diyenlerin şükür etmeyi bilmediklerini söyledi. İnsanların pazardan istediğini alabildiğini belirten kadına, başka bir vatandaştan tepki geldi.

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Ronayi Yalçın

"Atm'ler para dolu" ne alaka yaa hahahaha zaten belli bunun andaval olduğu xd

The_Devil_of_Ramadi

Profesyonel SIĞIR 👏👏👏😂😂😂🐄🐄🐄

lily

10 saniye dayanabildim 🥴