Sokak Röportajında Konuşan Bir Vatandaştan Ekrana Uzun Uzun Baktıran Ekonomi Yorumu: "ATM'ler Para Dolu"

Sokak röportajları insanların düşüncelerini özgürce ifade edebildiği alanlar. Kimisi gündelik sıkıntılarını anlatıyor, kimisi büyük meseleler hakkında fikir yürütüyor. Birbirinden farklı görüşlere sahip insanlar için de fikirlerin çatıştığı bir ortam hazırlayabiliyor. Bazı sokak röportajlarında öyle konuşmalara rastlıyoruz ki, ekrana bir süre bakakalıyoruz.

Yine bir sokak röportajında konuşan bir vatandaşın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Ekonominin çok iyi olduğunu, insanların şükür etmeyi bilmediğini belirten vatandaşın sunduğu ATM argümanı şaşkınlık yarattı.