Kızılcık Şerbeti’ne Dönüşü Sürpriz Olmuştu: Selin Türkmen’in Karavandan Paylaşımı Sabırsızlandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.09.2025 - 18:28

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda bomba gibi geri dönüş yaptı. Biliyorsunuz ki yeni sezonun ilk bölümü biraz tartışmalı sonuçlar doğurmuştu. Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşkı izleyicinin sinirlerini alt üst etmiş, ardından da RTÜK soruşturma başlatmıştı. Değişen senaryosuyla sezona devam etme kararı alan Kızılcık Şerbeti şimdilerde ise Çimen’in geri dönüşüyle gündemde. Gelin detaylara geçelim!

Kararları sebebiyle çalkantalı bir hayat yaşayan Çimen’e önceki sezonlarda veda etmiştik.

Ancak yeni sezon başlamadan önce Çimen’in geri döneceği duyurulmuştu. Yurt dışına gittiği bilinen Çimen’in hikayeye nasıl dahil olacağı merak konusu. İzleyiciler dört gözle hikayedeki hareketliliği izlemek için bekleyişte.

Çimen’e hayat veren Selin Türkmen’in Instagram hikayesi beğenileri topladı. 👇

3. sezon kadroda yer almayan Çimen karakterinin geri dönüşü hayranları sevindirmiş durumda. Bakalım kendisi Erasmus’tan nasıl bir dönüş yapacak? Merakla bekliyoruz!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
