Kızılcık Şerbeti’ne Dönüşü Sürpriz Olmuştu: Selin Türkmen’in Karavandan Paylaşımı Sabırsızlandırdı

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda bomba gibi geri dönüş yaptı. Biliyorsunuz ki yeni sezonun ilk bölümü biraz tartışmalı sonuçlar doğurmuştu. Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşkı izleyicinin sinirlerini alt üst etmiş, ardından da RTÜK soruşturma başlatmıştı. Değişen senaryosuyla sezona devam etme kararı alan Kızılcık Şerbeti şimdilerde ise Çimen’in geri dönüşüyle gündemde. Gelin detaylara geçelim!