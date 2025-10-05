onedio
Ozan Güven'in 17 Yıl Sonra Gelen Aşk-ı Memnu Behlül İtirafını Duyanlar Kulaklarına Pek de İnanmak İstemedi!

Ozan Güven'in 17 Yıl Sonra Gelen Aşk-ı Memnu Behlül İtirafını Duyanlar Kulaklarına Pek de İnanmak İstemedi!

Aşk-ı Memnu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2025 - 13:12

Bir efsane haline dönüşen Aşk-ı Memnu, her yıl yeniden yayınlanıyor ve büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Her bir karakter, rolü canlandıran oyuncuyla öyle bütünleşti ki onları bir başka isimle düşünmek mümkün olmuyor. Özellikle Behlül ve Bihter karakterleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in üzerine öyle yapıştı ki her ne kadar Bihter filminde aynı karakterleri başka isimler canlandırsa da izleyici pek kafasında oturtamadı.

Ancak Ozan Güven'den gelen itiraf, sosyal medyada bir karmaşaya yol açtı. Güven, Aşk-ı Memnu'da Behlül karakterinin önce kendisine geldiğini ancak reddettiğini açıkladı. Fakat sosyal medya kullanıcıları duyduklarına pek inanmak istemedi.

2008 yılında yayın hayatına başlayan Aşk-ı Memnu, Türk edebiyatı için olduğu kadar Türk dizi tarihi için de unutulmaz bir eser oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Hazal Kaya başta olmak üzere dizide rol alan tüm isimler karakterlerle bütünleşti ve ülkenin en ünlü isimlerinden olmayı başardılar. Hala büyük ilgiyle izlenen dizi bu kez de bir itirafla gündeme geldi.

Oyuncu Ozan Güven, 17 yıl önce Behlül rolü için ilk teklifin kendisine gittiğini itiraf etti!

E tabii Kıvanç Tatlıtuğ ile bütünleşen bu role dair Ozan Güven'den gelen 'Behlül rolü bana teklif edilmişti. Reddettim.' itirafı sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak duyanlar, kulaklarına inanmakta güçlük çekti.

