Ben Leman ve Aynadaki Yabancı Sezona Başladı Gönül Dağı'nın Tahtı Tehlikede: 4 Ekim Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Televizyon ekranlarında bu sezon reyting savaşları kendini daha çok hissettiriyor. Birbirinden güçlü diziler aynı zamanda hem gündüz kuşağıyla, hem futbol maçlarıyla yarış halinde. Bazı günler diziler zirveyi göremiyor, bazı günler ise zirvenin sahibi hiç değişmiyor.

4 Ekim Cumartesi günü ise yayına iki dizi birden başladı. Ben Leman ve Aynadaki Yabancı dizileri sezona güçlü başladı. Son zamanlarda cumartesi birincisi olan Gönül Dağı'nın durumu ne oldu? İşte, 4 Ekim Cumartesi reyting sonuçları...