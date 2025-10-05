Ben Leman ve Aynadaki Yabancı Sezona Başladı Gönül Dağı'nın Tahtı Tehlikede: 4 Ekim Reyting Sonuçları Ne Oldu?
Televizyon ekranlarında bu sezon reyting savaşları kendini daha çok hissettiriyor. Birbirinden güçlü diziler aynı zamanda hem gündüz kuşağıyla, hem futbol maçlarıyla yarış halinde. Bazı günler diziler zirveyi göremiyor, bazı günler ise zirvenin sahibi hiç değişmiyor.
4 Ekim Cumartesi günü ise yayına iki dizi birden başladı. Ben Leman ve Aynadaki Yabancı dizileri sezona güçlü başladı. Son zamanlarda cumartesi birincisi olan Gönül Dağı'nın durumu ne oldu? İşte, 4 Ekim Cumartesi reyting sonuçları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayın günleri geçtiğimiz hafta netleşen Ben Leman ve Aynadaki Gözyaşı dizileri yeni sezona dün akşam başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4 Ekim Cumartesi TOTAL, AB ve ABC1 reytinglerde birinci sırada Gönül Dağı yer aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın