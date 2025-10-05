onedio
Ben Leman ve Aynadaki Yabancı Sezona Başladı Gönül Dağı'nın Tahtı Tehlikede: 4 Ekim Reyting Sonuçları Ne Oldu?



Merve Ersoy

05.10.2025 - 14:29

Televizyon ekranlarında bu sezon reyting savaşları kendini daha çok hissettiriyor. Birbirinden güçlü diziler aynı zamanda hem gündüz kuşağıyla, hem futbol maçlarıyla yarış halinde. Bazı günler diziler zirveyi göremiyor, bazı günler ise zirvenin sahibi hiç değişmiyor.

4 Ekim Cumartesi günü ise yayına iki dizi birden başladı. Ben Leman ve Aynadaki Yabancı dizileri sezona güçlü başladı. Son zamanlarda cumartesi birincisi olan Gönül Dağı'nın durumu ne oldu? İşte, 4 Ekim Cumartesi reyting sonuçları...

Yayın günleri geçtiğimiz hafta netleşen Ben Leman ve Aynadaki Gözyaşı dizileri yeni sezona dün akşam başladı.



Birkaç kez yayın günü konusunda kararsızlık yaşayan diziler, sayıca az olan cumartesi gününü seçti. Uzak Şehir ve Kızılcık Şerbeti'nden kaçmayı tercih etseler de aynı anda 3 dizi cumartesiyi seçince, gün birden doldu. Önümüzdeki hafta Güller ve Günahlar da cumartesi günü yayınlanmaya başlayacak.

Detaylar:

4 Ekim Cumartesi TOTAL, AB ve ABC1 reytinglerde birinci sırada Gönül Dağı yer aldı.



TOTAL'de Aynadaki Yabancı, AB ve ABC1'de ise Gönül Dağı'nı izleyen Ben Leman dizileri oldu.

Aynadaki Yabancı, TOTAL'de 3.12, AB'de 3.23, ABC1'de ise 2.94 reyting aldı.

Ben Leman TOTAL'de 2.77, AB'de 3.67, ABC1'de ise 3.24 oy aldı.

Tüm kategorilerde birinci olan Gönül Dağı'nın TOTAL reytingi 6.12, AB reytingi 4.10, ABC1 ise 5.07.




Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
