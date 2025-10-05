onedio
Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, Kendisine Gelen İlk Rolü Açıkladı: Sosyal Medya "İyi ki Olmamış" Dedi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2025 - 15:26

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, pazartesi günlerinin tek lideri olmaya devam ediyor. Dizide ön plana çıkan karakterlerden biri olan Sadakat'e hayat veren Gonca Cilasun'dan bomba gibi bir itiraf geldi. Ünlü oyuncu, dizide kendisine başka bir rolün teklif edildiğini açıkladı. Sosyal medyada 'İyi ki olmamış' yorumları yapıldı.

Kanal D'nin efsanesi Uzak Şehir, pazartesi günlerinin zirvesini kimselere vermiyor.

Cihan ve Alya aşkının tam da gün yüzüne çıktığı süreçte yaşananlar reytinglerin daha da artmasını sağladı. Ancak Sadakat de kendi kötülüklerine hız kesmeden devam ediyor.

Çoğu zaman "Bu kadar da olmaz" diye düşünsek de Sadakat'in kötülüklerinin sınırı yok.

Karaktere hayat veren Gonca Cilasun hakkında konuşmak gerekirse, uğruna destanlar yazılabilir! Ünlü oyuncu karakteri öyle güzel canlandırıyor ki gerçekle rolü ayırt etmekte zorlanıyoruz.

Ancak Gonca Cilasun, kendisine Sadakat rolünden önce Fidan rolünün teklif edildiğini dile getirdi. Gonca Hanım ise, 'Çok güzel bir karakter fakat okuduğumda birinin Sadakat’e sarılması gerektiğini hissettim. O kadar kalıplı, o kadar sert, o kadar dikenli ki birinin onu anlamasına ihtiyacı vardı ve ben onu anladım, 'Sadakat olmak istiyorum' dedim.' diyerek rolün arkasındaki gerçekleri açıkladı.

Bunun üzerine sosyal medyadan "iyi ki olmamış" yorumları yağdı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
