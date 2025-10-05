Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, Kendisine Gelen İlk Rolü Açıkladı: Sosyal Medya "İyi ki Olmamış" Dedi

Karaktere hayat veren Gonca Cilasun hakkında konuşmak gerekirse, uğruna destanlar yazılabilir! Ünlü oyuncu karakteri öyle güzel canlandırıyor ki gerçekle rolü ayırt etmekte zorlanıyoruz.

Ancak Gonca Cilasun, kendisine Sadakat rolünden önce Fidan rolünün teklif edildiğini dile getirdi. Gonca Hanım ise, 'Çok güzel bir karakter fakat okuduğumda birinin Sadakat’e sarılması gerektiğini hissettim. O kadar kalıplı, o kadar sert, o kadar dikenli ki birinin onu anlamasına ihtiyacı vardı ve ben onu anladım, 'Sadakat olmak istiyorum' dedim.' diyerek rolün arkasındaki gerçekleri açıkladı.