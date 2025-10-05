İkinci Enes Batur Vakası: Kısmetse Olur Eser West'ten Şoke Eden Cansel Çördük Hamlesi!

2015 yılında başlayan Kısmetse Olur'un ilk sezonu, Melis Buse Betkayan, Ayça, Emre, Nur, Batu, Mehtap, Adnan, Ceyda gibi birçok ismin öne çıkmasına, o zamanın şartları düşünüldüğünde bu isimlerin her birinin fenomen olmasına sebep olmuştu.

Kısmetse Olur denildiğinde akla ilk gelen çift ise, program sonunda evlenmeseler de hemen hemen herkes için Cansel Çördük ve Eser West oldu. Hala da öyle desek yalan söylemiş olmayız! Yüksek libidolu, dolu dizgin aşklarıyla öne çıkan ikili, yarışma sonunda birinci olmuştu. Ev ve düğün hediyesini Nur ve Batu'ya veren Cansel ve Eser, bir süre aşkına ekranlardan uzak devam etti.