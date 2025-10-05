İkinci Enes Batur Vakası: Kısmetse Olur Eser West'ten Şoke Eden Cansel Çördük Hamlesi!
Haftalarca Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlilik dönemiyle beraber yaptığı tuhaf ve yersiz paylaşımları konuştuk. 'İkinci Enes Batur vakası' dedirten bir hadise daha yaşandı.
Kısmetse Olur'un Eser West'i yarışma boyunca ve sonrasında büyük aşk yaşadığı Cansel Çördük'le ilgili şok bir hamlede bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir döneme damgasını vuran, ilk sezonuyla milyonların gönlünde taht kuran Kısmetse Olur'u mutlaka hatırlarsınız.
Program bittikten birkaç ay sonra nişanlanan Cansel ve Eser, evlilik yolunu göremeden ayrıldı.
Geçtiğimiz saatlerde ilginç bir gelişme yaşandı. Haftalarca Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'a obsesif takıntısını konuşmuştuk, denk gelmişsinizdir.
