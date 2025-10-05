onedio
İkinci Enes Batur Vakası: Kısmetse Olur Eser West'ten Şoke Eden Cansel Çördük Hamlesi!

Lila Ceylan
05.10.2025 - 19:06

Haftalarca Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlilik dönemiyle beraber yaptığı tuhaf ve yersiz paylaşımları konuştuk. 'İkinci Enes Batur vakası' dedirten bir hadise daha yaşandı. 

Kısmetse Olur'un Eser West'i yarışma boyunca ve sonrasında büyük aşk yaşadığı Cansel Çördük'le ilgili şok bir hamlede bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir döneme damgasını vuran, ilk sezonuyla milyonların gönlünde taht kuran Kısmetse Olur'u mutlaka hatırlarsınız.

2015 yılında başlayan Kısmetse Olur'un ilk sezonu, Melis Buse Betkayan, Ayça, Emre, Nur, Batu, Mehtap, Adnan, Ceyda gibi birçok ismin öne çıkmasına, o zamanın şartları düşünüldüğünde bu isimlerin her birinin fenomen olmasına sebep olmuştu. 

Kısmetse Olur denildiğinde akla ilk gelen çift ise, program sonunda evlenmeseler de hemen hemen herkes için Cansel Çördük ve Eser West oldu. Hala da öyle desek yalan söylemiş olmayız! Yüksek libidolu, dolu dizgin aşklarıyla öne çıkan ikili, yarışma sonunda birinci olmuştu. Ev ve düğün hediyesini Nur ve Batu'ya veren Cansel ve Eser, bir süre aşkına ekranlardan uzak devam etti.

Program bittikten birkaç ay sonra nişanlanan Cansel ve Eser, evlilik yolunu göremeden ayrıldı.

İddialar bombaydı... Cansel'in, Melis'in yakın arkadaşıyla birlikte olup Eser'i aldattığı iddia edilmişti!

Hala haklarında yüzlerce edit ve kolaj yapılan çift o günden sonra bir daha asla yan yana gelmedi. Cansel, Amerika'ya yerleştikten sonra yaptığı paylaşımlara Eser'den 'ucuz s*ks işçisi' yorumu geldiyse de Cansel sessizliğini bozmamıştı. 

Yıllar sonra Melis Buse Betkayan'la açtığı yayında, 'Bir daha barışmayız. Onu özlemiyorum ama onunlayken yaşadığım duyguları özlüyorum. Umarım o duyguları tekrar biriyle yaşayabilirim. Aşk gerçekti, yaşanılanlar gerçekti. Umarım bir gün tekrar birisine aşık olabilirim. 'Yanlış insan ve yanlış zaman' deniliyor ya, bizimkisi öyleydi.' açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde ilginç bir gelişme yaşandı. Haftalarca Enes Batur'un eski sevgilisi Başak Karahan'a obsesif takıntısını konuşmuştuk, denk gelmişsinizdir.

Eser West'ten de 'İkinci Enes Batur' vakası dedirten bir hamle geldi! Cansel Çördük'le denize nazır uzandıkları eski pozlarından Cansel'i silen Eser West, o pozu profil fotoğrafı yaptı. 

Geri adım da atmadı üstelik. Hala duruyor!

