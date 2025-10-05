Her Şey Çok Farklı Olabilirdi Aptal: Yapay Zeka Akımıyla Ayrılan Efsane Çiftlerin Son Hallerini Buluşturduk!
Google Gemini'ın yeni yapay zeka fotoğraf düzenleme aracı Nano Banana geçtiğimiz günlerde kullanıma sunuldu. Sosyal medyada Nano Banana ile yapılan görseller paylaşım rekorları kırarken, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi Nano Banana ile yepyeni fikirler denedi.
Biz de akıma ayrılık kararıyla bir dönem binlerce kişiyi perişan eden ünlü çiftlerle katılalım dedik! Gelin, başka bir evrende aşklarına bir şans daha vermelerini isteyeceğimiz çiftler son halleriyle bugün buluşsa nasıl gözükürmüş beraber görelim!
Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Gemini’ın “Nano Banana” atağı ChatGPT’yi geride bıraktı!
Berrak Tüzünataç ve Nejat İşler
Murat Boz ve Aslı Enver
Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu
Sadettin Saran ve Hülya Avşar
Mahsun Kırmızıgül ve Bade İşçil
İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu
Beyazıt Öztürk ve Çağla Şıkel
Justin Bieber ve Selena Gomez
