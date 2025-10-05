onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Her Şey Çok Farklı Olabilirdi Aptal: Yapay Zeka Akımıyla Ayrılan Efsane Çiftlerin Son Hallerini Buluşturduk!

Her Şey Çok Farklı Olabilirdi Aptal: Yapay Zeka Akımıyla Ayrılan Efsane Çiftlerin Son Hallerini Buluşturduk!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.10.2025 - 17:29

Google Gemini'ın yeni yapay zeka fotoğraf düzenleme aracı Nano Banana geçtiğimiz günlerde kullanıma sunuldu. Sosyal medyada Nano Banana ile yapılan görseller paylaşım rekorları kırarken, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi Nano Banana ile yepyeni fikirler denedi. 

Biz de akıma ayrılık kararıyla bir dönem binlerce kişiyi perişan eden ünlü çiftlerle katılalım dedik! Gelin, başka bir evrende aşklarına bir şans daha vermelerini isteyeceğimiz çiftler son halleriyle bugün buluşsa nasıl gözükürmüş beraber görelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Gemini’ın “Nano Banana” atağı ChatGPT’yi geride bıraktı!

Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan Gemini’ın “Nano Banana” atağı ChatGPT’yi geride bıraktı!

Gemini’nin “Nano Banana” atağı ChatGPT’yi geride bıraktı... 

Google’ın yeni görsel düzenleme modeli, kısa sürede milyonlarca kullanıcı çekerek ABD ve Birleşik Krallık’ta popüler uygulama listelerinin zirvesine çıktı. Milyonlar, birbirinden farklı fikirlerle birbirinden efsane fotoğraflar yaratırken biz de akıma katılalım dedik! 

Seneler önce ayrılan, ayrılınca da herkesi şöyle bir sarsan efsane çiftleri, 'Başka bir evrende, en güzel halinle' diyerek yeniden buluşturduk. Gelin, kavuşmalara beraber bakalım!

Berrak Tüzünataç ve Nejat İşler

Berrak Tüzünataç ve Nejat İşler

O zaman da çok cool bir çiftlerdi, hala beraber olsalar yine sektörün en havalı çifti olurlardı, hiç şüphemiz yok!

Murat Boz ve Aslı Enver

Murat Boz ve Aslı Enver

Bu aşkın üstünden çok sular aktı, Aslı Enver'in de Murat Boz'la bir daha asla işi olmaz biliyoruz ama bu efsane çifti es geçme olmaz. Bir akım varsa onları da dahil etmek lazımdı...

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur

Uzun yıllar bekledik, bir geri dönüş olur mu diye. Hiç olmadı, muhtemelen olmayacak da. Birbirlerinden ayrıldıktan sonra sağa sola savrulan, bir türlü de dikiş tutturamayan iki isim olarak kalmaya devam edecekler.

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu

Bu ayrılık çok yıllar öncesine dayanmıyor belki ama öğrendiğimizde sağlam bir şok getirmiştik hatırlarsınız. Şimdi ikisinin de parıl parıl parladığı dönemde beraber olsalar, magazin sadece onları konuşurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sadettin Saran ve Hülya Avşar

Sadettin Saran ve Hülya Avşar

Fenerbahçe'nin yeni başkanının en büyük aşkıydı Hülya Avşar... Hatta Avşar kızı, 'Beni şutladı' diyerek Saran'a gönderme yapmış, kendisini terk eden ilk erkek olduğunu dile getirmişti. Şimdi beraber olsalar, uzun süreli olur muydu? Bilemiyoruz.

Mahsun Kırmızıgül ve Bade İşçil

Mahsun Kırmızıgül ve Bade İşçil

Mahsun Kırmızıgül'e 'Sarı sarı kimin yarı' şarkılarını yazdıran Bade İşçil, ünlü şarkıcıyla gencecik bir kızken aşk yaşamıştı. Şimdiki halleriyle beraber olsalar yine tuhaf bir şekilde oldukça karizmatik gözükürlermiş!

İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu

İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu

Yorum yapmamayı tercih ediyoruz. Sanıyoruz ki Gemini'a göre bu ikili beraberliğini sürdürseydi epey kilo alacaktı. Her şeyin hayırlısı diyor, bu aşkı içimize gömüyoruz.

Beyazıt Öztürk ve Çağla Şıkel

Beyazıt Öztürk ve Çağla Şıkel

Yıllar önce araya kaynana girmemiş, Beyaz'ın da ultra kıskançlıkları tutmamış olsaydı göreceğimiz tablo buydu. Yazık oldu!

Justin Bieber ve Selena Gomez

Justin Bieber ve Selena Gomez

Kapanışı, geçtiğimiz günlerde hayatının aşkı Benny Blanco'yla evlenen ve senelerdir kapanmak bilmeyen Justin Bieber defterini rafa kaldıran Selena Gomez'le yapıyoruz. 

Olurdunuz da olmadı işte. Elinizdekilerin kıymetini bilin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
10
3
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın