182 Boyunda 51 Kilo Olan Eski Miss Turkey Birincisi Şevval Şahin Fit Kalmanın Sırrını Verdi!

Düzenli olarak yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla, şimdilerin en popüler fenomenlerinden biri haline gelen Şevval Şahin, özel hayatından kareler ve anlar paylaştıkça daha fazlası istendi.

Kimi zaman İngiilzce- Türkçe karışık konuşması, kimi zaman iddialı kombinleriyle dile düşse de tek bir kusur dahi bulunamayacak fiziğiyle hep göz doldurdu.