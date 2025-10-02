onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
182 Boyunda 51 Kilo Olan Eski Miss Turkey Birincisi Şevval Şahin Fit Kalmanın Sırrını Verdi!

182 Boyunda 51 Kilo Olan Eski Miss Turkey Birincisi Şevval Şahin Fit Kalmanın Sırrını Verdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.10.2025 - 16:02

Eski Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz gece bir davette görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Şevval Şahin, ağızları açık bırakan kusursuz vücudunun sırrını açıkladı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2018 yılında Miss Turkey güzeli seçildikten sonra hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yapan Şevval Şahin, yarışmadan sonra popülaritesini korumayı başaranlardan oldu.

2018 yılında Miss Turkey güzeli seçildikten sonra hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yapan Şevval Şahin, yarışmadan sonra popülaritesini korumayı başaranlardan oldu.

Düzenli olarak yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla, şimdilerin en popüler fenomenlerinden biri haline gelen Şevval Şahin, özel hayatından kareler ve anlar paylaştıkça daha fazlası istendi. 

Kimi zaman İngiilzce- Türkçe karışık konuşması, kimi zaman iddialı kombinleriyle dile düşse de tek bir kusur dahi bulunamayacak fiziğiyle hep göz doldurdu.

Özel hayatıyla da çok sık olmasa da gündeme gelen Şevval Şahin'i en son sevgilsinin eve gitmek gitmek üzere bindiği arabasıyla konuşmuştuk.

Özel hayatıyla da çok sık olmasa da gündeme gelen Şevval Şahin'i en son sevgilsinin eve gitmek gitmek üzere bindiği arabasıyla konuşmuştuk.

Resmi hizmete mahsus araçta görüntülenen Şevval Şahin'e aracı sevgilisi Burak Ateş’in tahsis ettiği kısa sürede ortaya çıkmıştı. 

Polis ekipleri araç sahibi iş insanı Burak Ateş ile sürücü M.A hakkında idari para cezası uygulamasına gitti. Ayrıca şoför M.A hakkında “resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatılmıştı. Geçtiğimiz gece bir davette görüntülenen Şevval Şahin, özel hizmete mahsus araç meselesiyle ilgili sorulara cevap vermedi ama kusursuz fiziğinin sırrını neye borçlu olduğunu açıkladı.

"Kendime gerçekten iyi bakıyorum" diyen Şevval Şahin, olayın beslenmede değil porsiyonları küçük tutmakta olduğun belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
4
4
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın