182 Boyunda 51 Kilo Olan Eski Miss Turkey Birincisi Şevval Şahin Fit Kalmanın Sırrını Verdi!
Eski Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, geçtiğimiz gece bir davette görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Şevval Şahin, ağızları açık bırakan kusursuz vücudunun sırrını açıkladı!
2018 yılında Miss Turkey güzeli seçildikten sonra hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yapan Şevval Şahin, yarışmadan sonra popülaritesini korumayı başaranlardan oldu.
Özel hayatıyla da çok sık olmasa da gündeme gelen Şevval Şahin'i en son sevgilsinin eve gitmek gitmek üzere bindiği arabasıyla konuşmuştuk.
"Kendime gerçekten iyi bakıyorum" diyen Şevval Şahin, olayın beslenmede değil porsiyonları küçük tutmakta olduğun belirtti.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
