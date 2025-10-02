onedio
Sessizliği Merak Ediliyordu: Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'ın Çığlık Çığlığa Kavuştuğu İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.10.2025 - 12:49

248 günün ardından tahliye olan ünlü menajer Ayşe Barım'la ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmayan kıymetlisi Serenay Sarıkaya'nın sessizliği merak ediliyordu. 

X'te bir kullanıcı, Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'ın dün gece saatlerinde çığlık çığlığa kavuştuklarını iddia etti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yaklaşık 9 ay, tam 248 gün önce cezaevine giren ünlü menajer Ayşe Barım, dün gece tahliye edildi.

Sektördeki birçok ünlünün menajeri, aynı zamanda da ID İletişim şirketinin ortak kurucusu olan Ayşe Barım, 27 Ocak'ta Gezi Parkı eylemlerini organize edenlerden biri olduğu iddiasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dün gece ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararıyla cezaevinde tahliye edilen Ayşe Barım'ı ünlülerin de olduğu bir kalabalığın karşılaması beklenirken cezaevi çıkışında kimsenin olmaması dikkat çekmişti. 

Ayşe Barım, yakınlarıyla magazinciler tarafından bırakıldığı benzicide buluşmuştu. Toplam 32 kilo verdiğini ve sağlığının kötüye gittiğini belirten Barım, 'Sevmeyi, sevilmeyi özledim' açıklamasında bulunmuştu.

Ayşe Barım'ın tutukluluk süreci boyunca birçok kez menajeri ve ablası gibi gördüğü Ayşe Barım'ın yaşadıklarına isyan eden Serenay Sarıkaya'nın sessizliği merak ediliyordu.

Neredeyse ilk gününden bu yana Serenay Sarıkaya'nın yanında olan Ayşe Barım'ın, Sarıkaya'yla abla-kardeş gibi bir ilişkisi olduğunu yıllardır biliyorduk. Ayşe'sini çok özleyen Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla Barım'ın tutukluluğuna hep sesini yükseltenlerdendi. 

Fakat dünkü duruşmada bulunmaması ve tahliyeden sonra da herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekmişti.

X'te bir kullanıcı, Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'ın dün gece saatlerinde bir FaceTime konuşmasıyla kavuştuğunu iddia etti.

