Sessizliği Merak Ediliyordu: Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'ın Çığlık Çığlığa Kavuştuğu İddia Edildi!
248 günün ardından tahliye olan ünlü menajer Ayşe Barım'la ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmayan kıymetlisi Serenay Sarıkaya'nın sessizliği merak ediliyordu.
X'te bir kullanıcı, Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'ın dün gece saatlerinde çığlık çığlığa kavuştuklarını iddia etti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaklaşık 9 ay, tam 248 gün önce cezaevine giren ünlü menajer Ayşe Barım, dün gece tahliye edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Barım'ın tutukluluk süreci boyunca birçok kez menajeri ve ablası gibi gördüğü Ayşe Barım'ın yaşadıklarına isyan eden Serenay Sarıkaya'nın sessizliği merak ediliyordu.
X'te bir kullanıcı, Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'ın dün gece saatlerinde bir FaceTime konuşmasıyla kavuştuğunu iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın