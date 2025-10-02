Bir Avuç Kuruyemişle Beslenen Çağla Şıkel, "Yanlışlıkla" Gluten Yiyince Vücudunun Geldiği Halden Yakındı!

Şıkel'in formunu korumak için tercih ettiği öğünlerin neredeyse tamamı yalnızca birkaç kuruyemiş, vitamin ve meyveden oluştuğu için 'Bu bir beslenme şekli değil, bir de sağlık programı sunuyorsun' yorumlarının beraberinde gelmesine sebep olmuştu.

Takviye edici gıdalarla desteklediği 'tabakları' düzenli olarak alay konusu olurken, Çağla Şıkel konuyla ilgili bir açıklamada bulunmuştu. 'Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı. Bir önceki akşam çok geç saatte yemek yemek zorunda kalmıştım. Öyle zamanlarda sabah aç uyanmazsın. Benim öyle günlerde kuruyemişle öğün geçirdiğim oluyor. Yaşım gereği de vitamin alıyorum. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Bazı günler hiç kahvaltı etmeyen, 16 saat aç kalan insanlar var” demiş, bunun her günkü düzeni olmadığını söylemişti ama paylaşımları nedense hep aksini kanıtladı.