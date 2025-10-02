onedio
Bir Avuç Kuruyemişle Beslenen Çağla Şıkel, "Yanlışlıkla" Gluten Yiyince Vücudunun Geldiği Halden Yakındı!

Bir Avuç Kuruyemişle Beslenen Çağla Şıkel, "Yanlışlıkla" Gluten Yiyince Vücudunun Geldiği Halden Yakındı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.10.2025 - 09:15

Bir süredir yalnızca bir avuç kuruyemiş ve vitaminden oluşan öğün tabaklarıyla gündeme oturan ünlü sunucu, model ve oyuncu Çağla Şıkel, gluten yedikten sonra ettiği isyanla dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Her sabah ekranlarda izleyicisiyle buluşan Çağla Şıkel, uzun bir süredir NOW TV'de yayınlanan Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programını sunuyor.

Her sabah ekranlarda izleyicisiyle buluşan Çağla Şıkel, uzun bir süredir NOW TV'de yayınlanan Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programını sunuyor.

Yıllar önce, gencecik bir kızken hayatımıza giren Çağla Şıkel, güzelliğiyle ayrı, yaşlandıkça kusursuzlaşan fiziğiyle ayrı, özel hayatıyla ayrı gündeme oturuyor. 

Yoğun iş temposuna ve iki çocuk annesi olmasına rağmen enerjisi hiç bitmeyen Çağla Şıkel'in bu kadar fit kalmayı nasıl başardığı sürekli sorgulanırken, Şıkel birkaç aydır beslenme düzeniyle dikkat çekiyor!

Yaz başından bu yana sabah, öğle ve akşam öğünlerinde ne yediğini tabağını göstererek paylaşan Şıkel, birçok kez dillere düştü belki denç gelmişsinizdir.

Yaz başından bu yana sabah, öğle ve akşam öğünlerinde ne yediğini tabağını göstererek paylaşan Şıkel, birçok kez dillere düştü belki denk gelmişsinizdir.

Şıkel'in formunu korumak için tercih ettiği öğünlerin neredeyse tamamı yalnızca birkaç kuruyemiş, vitamin ve meyveden oluştuğu için 'Bu bir beslenme şekli değil, bir de sağlık programı sunuyorsun' yorumlarının beraberinde gelmesine sebep olmuştu. 

Takviye edici gıdalarla desteklediği 'tabakları' düzenli olarak alay konusu olurken, Çağla Şıkel konuyla ilgili bir açıklamada bulunmuştu. 'Sanki kurbağa bacağı yemişim gibi muamele yapıldı. Bir önceki akşam çok geç saatte yemek yemek zorunda kalmıştım. Öyle zamanlarda sabah aç uyanmazsın. Benim öyle günlerde kuruyemişle öğün geçirdiğim oluyor. Yaşım gereği de vitamin alıyorum. Olay olsun diye değil, tamamen doğal bir şekilde paylaştım. Bazı günler hiç kahvaltı etmeyen, 16 saat aç kalan insanlar var” demiş, bunun her günkü düzeni olmadığını söylemişti ama paylaşımları nedense hep aksini kanıtladı.

Çağla Şıkel, bu sefer de "yanlışlıkla" gluten yedikten sonraki yakınmasıyla dikkat çekti.

Çağla Şıkel, bu sefer de "yanlışlıkla" gluten yedikten sonraki yakınmasıyla dikkat çekti.

Instagram hikayesinde gluten yedikten sonra bir miktar şişen karnını paylaşan Çağla Şıkel, durumdan hiç memnun değildi. Fakat işaret ettiği 'göbek' o kadar ayva göbeği diye tabir ettiğimiz ve hemen hemen her kadında olan bir 'göbekti' ki kendisini anlaşılmakta yine zorlandı... 

Geceyi 'şiş' karnıyla kapatan Çağla Şıkel, sabaha yine meşhur tabaklarından biriyle başladı. Oğlu Kuzey ve kendi tabağını yan yana koyarak aradaki farkı gösterdi. Şıkel bu sabahı sadece 12 kaju, 2 ceviz ve iki dilim ejderha meyvesiyle açtı.

