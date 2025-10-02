Bir Avuç Kuruyemişle Beslenen Çağla Şıkel, "Yanlışlıkla" Gluten Yiyince Vücudunun Geldiği Halden Yakındı!
Bir süredir yalnızca bir avuç kuruyemiş ve vitaminden oluşan öğün tabaklarıyla gündeme oturan ünlü sunucu, model ve oyuncu Çağla Şıkel, gluten yedikten sonra ettiği isyanla dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Her sabah ekranlarda izleyicisiyle buluşan Çağla Şıkel, uzun bir süredir NOW TV'de yayınlanan Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programını sunuyor.
Yaz başından bu yana sabah, öğle ve akşam öğünlerinde ne yediğini tabağını göstererek paylaşan Şıkel, birçok kez dillere düştü belki denk gelmişsinizdir.
Çağla Şıkel, bu sefer de "yanlışlıkla" gluten yedikten sonraki yakınmasıyla dikkat çekti.
