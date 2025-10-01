Londa Fashion Week'te Dilara Fındıkoğlu Defilesine Katılan Aleyna Tilki Kombiniyle Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Bir süre önce yeni albümü 'Kırlar' ile tüm gözleri üzerine çeken, bir miktar da tarz değiştiren Aleyna Tilki, milli gururumuz Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nun Londra'daki defilesine katıldı.
Fındıkoğlu imzalı kombiniyle yürüyen Aleyna Tilki'nin güzelliği, ortalığı ayağa kaldırdı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Dünya starlarını giydiren, podyumlarda yürüyen tasarımlarıyla göğsümüzü kabartan Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nu tanıyorsunuzdur!
Geçtiğimiz saatlerde Londa Fashion Week'te Dilara Fındıkoğlu defilesinde sürpriz bir isim boy gösterdi!
Globalde ülkemizi temsil eden Fındıkoğlu'nun imzasıyla giyinen Aleyna Tilki'nin boydan fotoğrafına binlerce iltifat yağdı!
