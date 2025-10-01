onedio
Londa Fashion Week'te Dilara Fındıkoğlu Defilesine Katılan Aleyna Tilki Kombiniyle Ortalığı Ayağa Kaldırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.10.2025 - 23:44

Bir süre önce yeni albümü 'Kırlar' ile tüm gözleri üzerine çeken, bir miktar da tarz değiştiren Aleyna Tilki, milli gururumuz Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nun Londra'daki defilesine katıldı. 

Fındıkoğlu imzalı kombiniyle yürüyen Aleyna Tilki'nin güzelliği, ortalığı ayağa kaldırdı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Dünya starlarını giydiren, podyumlarda yürüyen tasarımlarıyla göğsümüzü kabartan Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nu tanıyorsunuzdur!

Tanımıyorsanız da tanımanız kesinlikle tanımınız lazım milli gururumuzu! Türkiye’den çıkıp Londra’ya uzanan yolculuğunda 'asi, gotik ve tarihiyle barışık' tasarımlarıyla dünyayı büyüleyen Dilara Fındıkoğlu, podyumda Madonna ve Lady Gaga gibi dev isimleri giydiriyor. 

Met Gala'dan tutun dünyanın dört bir yanındaki moda haftalarında koleksiyonlarıyla milyonların kalbini çalan Dilara Fındıkoğlu, bu sefer de Londra Fashion Week'te kendi defilesini veriyor.

Geçtiğimiz saatlerde Londa Fashion Week'te Dilara Fındıkoğlu defilesinde sürpriz bir isim boy gösterdi!

Dilara Fındıkoğlu imzası taşıyan kombinini çeken Aleyna Tilki, Londra'ya uçtu!

Bu hafta Milano'da Hande Erçel, Kerem Bürsin, Hadise gibi isimleri görmüş, kombinlerini değerlendirmiştik hatırlarsanız. Elbette onlarınki de çok güzeldi ama favorimiz Aleyna'nın Dilara Fındıkoğlu kombini oldu!

Globalde ülkemizi temsil eden Fındıkoğlu'nun imzasıyla giyinen Aleyna Tilki'nin boydan fotoğrafına binlerce iltifat yağdı!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Lila Ceylan
