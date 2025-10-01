onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kanseri Yenen Fadik Sevin Atasoy'dan Bir Oyuncudan Duymayı En Son Bekleyeceğimiz Tuhaf İtiraf!

Kanseri Yenen Fadik Sevin Atasoy'dan Bir Oyuncudan Duymayı En Son Bekleyeceğimiz Tuhaf İtiraf!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.10.2025 - 22:41

2024 yılında kanser teşhisi koyulan ve kanseri yenen ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Snob Magazin muhabirleri tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçirdiği hastalık ve katıldığı Adana Altın Koza Film Festivali hakkında konuşan Fadik Sevin Atasoy, bir oyuncudan duymayı hiç beklemeyeceğimiz bir itirafta bulundu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En son Kardeşlerim dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'u tanırsınız.

En son Kardeşlerim dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'u tanırsınız.

Aynadaki Düşman, Dudaktan Kalbe ve Bizim Evin Halleri gibi birçok başarılı yapımda rol alan Fadik Sevin Atasoy'a 2024 yılında kanser teşhisi konulmuştu. 

Kardeşlerim dizisinin finalinin ardından tedaviye başlayan Fadik Sevin Atasoy, şükürler olsun ki kanseri yendi. Atasoy, hastalığıyla ilgili 'Yaşadığım süreci, sağlığımın kaybını, acımı ve yasımı yalnız geçirmeyi tercih ettim, bu konunun bir ajitasyona dönüşmemesi için büyük bir imtina gösterdim” açıklamasında bulunmuştu.

Jüri üyeliği yaptığı Adana Altın Koza Film Festivali'nden dönen Fadik Sevin Atasoy, geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.

Jüri üyeliği yaptığı Adana Altın Koza Film Festivali'nden dönen Fadik Sevin Atasoy, geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.

Nişantaşı'nda kameralara takılan Fadik Sevin Atasoy, Adana Altın Koza Festivali hakkında konuştu. 

İşte o anlar:Yanımda, şişler, kebaplar ve dönerler yediler. Ben de bol bol humusun tadına baktım. Annem az az yer şimdi o da vejeteryan oldu sayemde içli köfteyi vegan usulu yapmayı öğrendi. 14 yaşımdan beri vejeteryan besleniyorum' dedi. Vejetaryen olmasının kanserin yavaş ilerlemesini sağladığını iddia etti. 

Ekranda yer alan yapımlardan hangilerini takip edip sevdiği sorulduğunda ise dikkat çeken bir itiraf geldi kendisinden! Bir oyuncudan duymayı en son bekleyeceğimiz türden... 

Fadik Sevin Atasoy, tam 15 yıldır evinde televizyon olmadığını söyledi!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın