Kanseri Yenen Fadik Sevin Atasoy'dan Bir Oyuncudan Duymayı En Son Bekleyeceğimiz Tuhaf İtiraf!

Nişantaşı'nda kameralara takılan Fadik Sevin Atasoy, Adana Altın Koza Festivali hakkında konuştu.

İşte o anlar:Yanımda, şişler, kebaplar ve dönerler yediler. Ben de bol bol humusun tadına baktım. Annem az az yer şimdi o da vejeteryan oldu sayemde içli köfteyi vegan usulu yapmayı öğrendi. 14 yaşımdan beri vejeteryan besleniyorum' dedi. Vejetaryen olmasının kanserin yavaş ilerlemesini sağladığını iddia etti.

Ekranda yer alan yapımlardan hangilerini takip edip sevdiği sorulduğunda ise dikkat çeken bir itiraf geldi kendisinden! Bir oyuncudan duymayı en son bekleyeceğimiz türden...

Fadik Sevin Atasoy, tam 15 yıldır evinde televizyon olmadığını söyledi!