Kanseri Yenen Fadik Sevin Atasoy'dan Bir Oyuncudan Duymayı En Son Bekleyeceğimiz Tuhaf İtiraf!
2024 yılında kanser teşhisi koyulan ve kanseri yenen ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Snob Magazin muhabirleri tarafından Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçirdiği hastalık ve katıldığı Adana Altın Koza Film Festivali hakkında konuşan Fadik Sevin Atasoy, bir oyuncudan duymayı hiç beklemeyeceğimiz bir itirafta bulundu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
En son Kardeşlerim dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy'u tanırsınız.
Jüri üyeliği yaptığı Adana Altın Koza Film Festivali'nden dönen Fadik Sevin Atasoy, geçtiğimiz saatlerde Snob Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi.
