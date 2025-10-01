onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cezaevi Çıkışında Kimsenin Karışlamadığı Menajer Ayşe Barım'ı Benzinciye Magazinciler Bıraktı

Cezaevi Çıkışında Kimsenin Karışlamadığı Menajer Ayşe Barım'ı Benzinciye Magazinciler Bıraktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.10.2025 - 22:06

Geçtiğimiz saatlerde hakkında tahliye kararı çıkan, biraz önce de cezaevinden evine gitmek üzere özgürlüğüne kavuşan ünlü menajer Ayşe Barım'ı, cezaevi çıkışında kimse almaya gelmedi. 

Muhabirlerin benzinciye bıraktığı Ayşe Barım, yakınlarından 'Gazeteciler orada, dikkat çekmek istemedik' yanıtını aldı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cezaevine girmeden 1 hafta önce verdiği röportajda aşağıdaki gibi görünen ünlü menajer Ayşe Barım, geçtiğimiz saatlerde tahliye oldu.

Cezaevine girmeden 1 hafta önce verdiği röportajda aşağıdaki gibi görünen ünlü menajer Ayşe Barım, geçtiğimiz saatlerde tahliye oldu.

Birçok ünlü ismin menajeri, ID İletişim'in ortak kurucusu Ayşe Barım bundan tam 248 gün önce, 27 Ocak'ta Gezi Parkı eylemlerini organize edenlerden biri olduğu iddiasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ciddi kalp sorunları olduğu bilinen Ayşe Barım'ın cezaevinde durumunun kötüye gittiği ve 30'dan fazla kilo verdiği öğrenilmişti. Cezaevinden tahliye olan Ayşe Barım, magazinciler tarafından 9 ay sonra ilk kez görüntülendi. Barım'ın solgun ve bitkin hali dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için Ayşe Barım'ın son hali ve ilk röportajının detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ayşe Barım'ın cezaevi çıkışında ünlü isimlerin de içinde bulunduğu büyük bir kalabalığın onu karşılaması bekleniyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın