Cezaevi Çıkışında Kimsenin Karışlamadığı Menajer Ayşe Barım'ı Benzinciye Magazinciler Bıraktı
Geçtiğimiz saatlerde hakkında tahliye kararı çıkan, biraz önce de cezaevinden evine gitmek üzere özgürlüğüne kavuşan ünlü menajer Ayşe Barım'ı, cezaevi çıkışında kimse almaya gelmedi.
Muhabirlerin benzinciye bıraktığı Ayşe Barım, yakınlarından 'Gazeteciler orada, dikkat çekmek istemedik' yanıtını aldı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Cezaevine girmeden 1 hafta önce verdiği röportajda aşağıdaki gibi görünen ünlü menajer Ayşe Barım, geçtiğimiz saatlerde tahliye oldu.
Ayşe Barım'ın cezaevi çıkışında ünlü isimlerin de içinde bulunduğu büyük bir kalabalığın onu karşılaması bekleniyordu.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
