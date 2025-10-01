Ayşe Barım'ın Menajerliğinden Ayrılmıştı: Hazal Kaya'nın Tahliye Kararından Sonraki Sessizliği Dikkat Çekti!
248 gündür cezaevinde tutuklu bulunan ve sağlık durumunun da kötüye gittiği bilinen ünlü menajer Ayşe Barım'ın tahliye kararının ardından gözler Hazal Kaya'ya çevrildi. Barım'ın cezaevi sürecine girmesiyle beraber eşi Ali Atay'la menajerini değiştiren Hazal Kaya'dan beklenen 'Geçmiş olsun' mesajı gelmeyince, sosyal medya kaynamaya başladı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
27 Ocak'tan bu yana, yaklaşık 9 aydır cezaevinde tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz saatlerde tahliye kararı verildi.
Henüz herhangi bir paylaşımda bulunmamış olmasıyla dikkat çeken üç isim oldu.
O mesaj gelmeyince de sosyal medya kaynamaya başladı... Buyurun, kimler ne diyor beraber görelim!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
