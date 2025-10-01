Ayşe Barım'ın Menajerliğinden Ayrılmıştı: Hazal Kaya'nın Tahliye Kararından Sonraki Sessizliği Dikkat Çekti!

248 gündür cezaevinde olan Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerini organize edenlerden biri olduğu iddiasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ev hapsi ve yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar verilen Ayşe Barım'ın sağlık durumunun gün geçtikçe kötüye gittiği ve acilen olması gereken bir beyin bir de kalp ameliyatı olduğu biliniyordu.

Barım'ın tahliye kararı ünlüler camiasında kendisine bağlı olan, olmayan birçok ünlünün derin bir nefes çekmesine sebep oldu.