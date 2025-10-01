onedio
Ayşe Barım'ın Menajerliğinden Ayrılmıştı: Hazal Kaya'nın Tahliye Kararından Sonraki Sessizliği Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.10.2025 - 19:30

248 gündür cezaevinde tutuklu bulunan ve sağlık durumunun da kötüye gittiği bilinen ünlü menajer Ayşe Barım'ın tahliye kararının ardından gözler Hazal Kaya'ya çevrildi. Barım'ın cezaevi sürecine girmesiyle beraber eşi Ali Atay'la menajerini değiştiren Hazal Kaya'dan beklenen 'Geçmiş olsun' mesajı gelmeyince, sosyal medya kaynamaya başladı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

27 Ocak'tan bu yana, yaklaşık 9 aydır cezaevinde tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz saatlerde tahliye kararı verildi.

248 gündür cezaevinde olan Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerini organize edenlerden biri olduğu iddiasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Ev hapsi ve yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar verilen Ayşe Barım'ın sağlık durumunun gün geçtikçe kötüye gittiği ve acilen olması gereken bir beyin bir de kalp ameliyatı olduğu biliniyordu.

Barım'ın tahliye kararı ünlüler camiasında kendisine bağlı olan, olmayan birçok ünlünün derin bir nefes çekmesine sebep oldu.

Ayşe Barım'ı unutmayan ve desteğini esirgemeyen ünlülerin tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Henüz herhangi bir paylaşımda bulunmamış olmasıyla dikkat çeken üç isim oldu.

Birincisi elbette Ayşe Barım içerideyken de birçok kez sesini yükselten kıymetlisi Serenay Sarıkaya'ydı. İkincisi de her fırsatta desteğini dile getiren Hande Erçel

Üçüncü isim ise Ayşe Barım cezaevine girdikten kısa bir süre sonra hemen eşi Ali Atay'la beraber menajerini değiştiren Hazal Kaya oldu. Cezaevi süreciyle beraber gemiyi ilk terk eden isim olan Hazal Kaya, menajer değişimiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı, sonraki süreçte de Ayşe Barım'ı gündeme getirdiği herhangi bir açıklaması olmamıştı. 

Yine de tahliyeden sonra, eski günlerin hatırına kısmi özgürlüğüne kavuşmasına bir tepki göstermesi, bir mesaj paylaşması beklendi.

O mesaj gelmeyince de sosyal medya kaynamaya başladı... Buyurun, kimler ne diyor beraber görelim!

