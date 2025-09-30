Hala Kusursuz: Yazı Kapatmamaya Yemin Eden 45 Yaşındaki Eda Taşpınar'ın Bikinili Pozları Ağızları Açık Bıraktı
Yazı kapatmamaya kararlı olan Eda Taşpınar'ın Sifnos Adası'ndan paylaştığı bikinili pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. 45 yaşındaki ünlü tasarımcının kusursuz fiziği ağızları açık bırakırken, hala yazın keyfini sürüyor olması imrendirdi...
Yaz denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Eda Taşpınar, senelerdir güzelliğiyle konuştuğumuz isimler arasında yer alıyor.
45 yaşında olmasına rağmen her geçen gün daha fit hale gelen kusursuz vücudu, gören herkesi hayran bırakıyor.
Denize şemsiyesiyle giren, kayalıklarda da şemsiyesiyle poz veren Eda Taşpınar, yine fiziğiyle gündeme oturdu.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
