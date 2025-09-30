onedio
Hala Kusursuz: Yazı Kapatmamaya Yemin Eden 45 Yaşındaki Eda Taşpınar'ın Bikinili Pozları Ağızları Açık Bıraktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.09.2025 - 23:21

Yazı kapatmamaya kararlı olan Eda Taşpınar'ın Sifnos Adası'ndan paylaştığı bikinili pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. 45 yaşındaki ünlü tasarımcının kusursuz fiziği ağızları açık bırakırken, hala yazın keyfini sürüyor olması imrendirdi... 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Yaz denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Eda Taşpınar, senelerdir güzelliğiyle konuştuğumuz isimler arasında yer alıyor.

Bronzun en güzel tonunda yanan, bronzlaştırıcıları da yok satan Eda Taşpınar her mevsim yazı yaşıyor!

Şimdilerde eskisine kıyasla gözlerden daha uzak bir hayat süren Eda Taşpınar, zaman zaman sosyal medya paylaşımları, zaman zaman da özel hayatıyla dikkat çekiyor.  

Ama en çok profiline girdiğiniz gibi buram buram yaz kokan, bikinili fotoğraflarıyla konuşuluyor.

45 yaşında olmasına rağmen her geçen gün daha fit hale gelen kusursuz vücudu, gören herkesi hayran bırakıyor.

Bir süredir sevgilisiyle ülke ülke gezen Eda Taşpınar'ın bugün gündemimizde olmasının sebebi de yine dünyanın bir ucundan paylaştığı pozlar!

Her sene olduğu gibi bu sene de yazı kapatmamaya yeminli olan Eda Taşpınar, bu sefer Sifnos Adası'ndan selam çaktı.

Denize şemsiyesiyle giren, kayalıklarda da şemsiyesiyle poz veren Eda Taşpınar, yine fiziğiyle gündeme oturdu.

Tüm hatları çizilmiş gibi net ve düzgün olan Taşpınar, Ekim'e 1 kala hala denizin ve sahilin keyfini çıkardığı için kıskanılırken, fiziğiyle de '45 kere maşallah' dedirtti!

