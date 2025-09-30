onedio
Gün Geçtikçe Eriyor: Edis Konserinde Görüntülenen Hazal Kaya'nın Zayıflığı Şoka Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.09.2025 - 22:14

Bugüne dek birçok farklı tarzda ve imajda gördüğümüz ünlü oyuncu Hazal Kaya, bir süredir verdiği kilolarla konuşuluyordu. Geçtiğimiz saatlerde Edis konseri öncesinde görüntülenen Hazal Kaya'nın son hali ve ekstra zayıflığı dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Gencecik bir kızken hayatımıza giren, o zamandan bu yana da magazin gündeminden hiç düşmeyen Hazal Kaya'yı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Bugüne dek birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Hazal Kaya, parlayışını Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i olarak yapsa da, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye, Maral gibi dizilerle devleşmişti. 

Her sene kariyerindeki başarılarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Hazal Kaya, 2019 yılında Ali Atay'la evlenmişti. Fikret Ali ve Süreyya Leyla isimlerini verdikleri iki çocuğu olan çift, ilk günden beri birbirlerine duydukları koca aşk ve tatlı mı tatlı çekirdek ailesiyle hayran bıraktı.

Hazal Kaya'yı en son bir dijital platformda yayınlanan "Sorgu" dizisinin başrolünde izlemiştik.

Sorgu'dan önce de Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı ile ses getiren Hazal Kaya, yaza girmemizle beraber radikal bir imaj değişikliğine gitmişti. 

Saçlarını sarıya boyatan ve kimisinin eleştirisini kimisinin de övgüsünü toplayan Hazal Kaya, som birkaç ayda vücudundaki değişimle konuşur olduk. Birkaç ay önce sıkı spora ve diyete başlayan Hazal Kaya'nın verdiği kilolar kısa sürede dikkat çekmişti. Son halini ise bir süredir görmüyorduk!

Geçtiğimiz saatlerde Edis konseri öncesinde görüntülenen Hazal Kaya'nın son hali ağızları açık bıraktı. Günden güne eriyen Hazal Kaya'nın zayıflığı 'Buna gerek yoktu' dedirtti.

İşte Hazal Kaya'nın son hali:

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
