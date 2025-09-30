İlk Adımı Atıyorlar: Melih Kunukçu'ya "Evet" Diyen İrem Derici'nin Söz Tarihi Kesinleşti!
Yıllarca aşkta dikiş tutturamayan, yaklaşık bir yıl önce ise adeta hayatı boyunca aradığı adamı bulmuşçasına aşık olan İrem Derici, ağustos ayında evlilik teklifi almıştı.
Evlilik aşamalarına ne zaman girişeceği merak edilen İrem Derici ve Melik Kunukçu'nun söz tarihi kesinleşti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekimin ilk günlerinde dansçı ve DJ Melih Kunukçu'yla ilk pozlarını paylaşan İrem Derici'nin gözlerindeki ışıltıyı ta o zaman görmüştük aslında!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belki denk gelmişsinizdir İrem Derici, 12 Ağustos'ta şahit olarak katıldığı düğünden evlilik teklifiyle çıkmıştı!
İrem Derici'nin ilk adımı birkaç gün içerisinde atacağı ortaya çıktı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın