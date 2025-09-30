onedio
İlk Adımı Atıyorlar: Melih Kunukçu'ya "Evet" Diyen İrem Derici'nin Söz Tarihi Kesinleşti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.09.2025 - 20:33

Yıllarca aşkta dikiş tutturamayan, yaklaşık bir yıl önce ise adeta hayatı boyunca aradığı adamı bulmuşçasına aşık olan İrem Derici, ağustos ayında evlilik teklifi almıştı. 

Evlilik aşamalarına ne zaman girişeceği merak edilen İrem Derici ve Melik Kunukçu'nun söz tarihi kesinleşti!

Ekimin ilk günlerinde dansçı ve DJ Melih Kunukçu'yla ilk pozlarını paylaşan İrem Derici'nin gözlerindeki ışıltıyı ta o zaman görmüştük aslında!

Bir süre yalnızca yakın arkadaş olduklarını söyleyen ve aşk yaşadıkları gerçeğini açık etmeyen ikili, sevgililer gününe dek gizli saklı takılmayı tercih etmişti.

Hemen hemen her gününü Melih Kunukçu'yla geçiren İrem Derici'nin yavaş yavaş iliklerine kadar aşık oluşuna ve yumuşacık, pamuk kalpli bir kadına dönüşüne şahitlik ettik. 

Eski dobralığından, inadından, kaosundan eser kalmadı! Midesinde kelebekler uçarken yüzünden gülümsemesi de hiç eksik olmadı!

Belki denk gelmişsinizdir İrem Derici, 12 Ağustos'ta şahit olarak katıldığı düğünden evlilik teklifiyle çıkmıştı!

Bu ikiliden böyle bir haber gelme ihtimalinin olduğunu sezmiştik ama İrem Derici'nin yeniden evlenmeye bu kadar hızlı sıcak bakacağını da düşünmüyorduk. 

Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde diz çökmüş sevgilisi Melih Kunukçu'yu görünce, uzun bir süre şaka yaptığını zanneden, sonra da gözyaşlarına boğulan İrem Derici, biraz korkarak ama çok da içine sinerek 'Evet' demişti!

İrem Derici'nin ilk adımı birkaç gün içerisinde atacağı ortaya çıktı!

İrem Derici'ye 'Bu hafta gelin oluyormuşsun bal tanem, doğru mu?' sorusunu yönelten @nurmagazins'e cevap geldi!

İrem Derici, 8 Ekim'de aile arasında bir söz kesileceğini duyurdu. 'Analar tanışsın' yorumunda bulundu.

Evliliğe doğru adım adım gidiyoruz anlayacağınız, bakalım 8 Ekim'de nelere şahitlik edeceğiz?❤️

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
