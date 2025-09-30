İlk Adımı Atıyorlar: Melih Kunukçu'ya "Evet" Diyen İrem Derici'nin Söz Tarihi Kesinleşti!

Bu ikiliden böyle bir haber gelme ihtimalinin olduğunu sezmiştik ama İrem Derici'nin yeniden evlenmeye bu kadar hızlı sıcak bakacağını da düşünmüyorduk.

Burak Bulut ve Eda Sakız'ın düğününde diz çökmüş sevgilisi Melih Kunukçu'yu görünce, uzun bir süre şaka yaptığını zanneden, sonra da gözyaşlarına boğulan İrem Derici, biraz korkarak ama çok da içine sinerek 'Evet' demişti!