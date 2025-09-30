onedio
Geçen Sene Kızını Kaybeden Mahzar Alanson, Kızı Eda'yı Kaybettiği Gün Yaşadıklarını İlk Kez Anlattı!

Geçen Sene Kızını Kaybeden Mahzar Alanson, Kızı Eda'yı Kaybettiği Gün Yaşadıklarını İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.09.2025 - 18:33

Müziğin efsane isimlerinden Mazhar Alanson, geçtiğimiz sene biricik kızını kaybetmişti. Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Mazhar Alanson, kızının kaybının ardından yaşadıklarını ilk kez anlattı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

MFÖ'nün solisti, senelerdir şarkıları ve sesiyle kulağımızın pasını silen efsane isim Mazhar Alanson, geçtiğimiz sene kayıpların en acısını yaşamıştı.

MFÖ'nün solisti, senelerdir şarkıları ve sesiyle kulağımızın pasını silen efsane isim Mazhar Alanson, geçtiğimiz sene kayıpların en acısını yaşamıştı.

Aniden gelişen hastalığı sebebiyle Ankara'daki Güven Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi gören kızı Eda Alanson'un vefat ettiğini 4 Ekim'de öğrenmiştik. 

Kızından önce de en yakın dostu Özkan Uğur'u kaybeden Mazhar Alanson, peş peşe yaşadığı acılarla derinden sarsıldı. Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen Mazhar Alanson, geçtiğimiz günlerde Aslı Şafak ile İşin Aslı programına konuk oldu.

Mazhar Alanson, ölüm yıldönümüne sayılı gün kala kızını kaybettiği gün yaşadıklarını ilk kez anlattı.

