Eve Özel Güzellik Merkezi Çalışanı Çağırıp VIP Bakım Yaptıran Melisa Döngel'in Paylaşımı "Görgüsüz" Bulundu!

Kariyeri kadar özel hayatıyla da manşetlere oturan ünlü oyuncu Melisa Döngel, bugüne dek Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi birçok yapımla karşımıza çıktı. Kendisini en son Hazal Kaya'lı dizi Sorgu'da izlemiştik.

Adı birçok isimle anılan Melisa Döngel en son aşkı, Samir Balkan'da bulmuştu. Tüm yazı 'hayatımın aşkı' dediği Samir Balkan'la geçiren Melisa Döngel, bu sefer de evde 'VIP' bakım yaptırdığı anlarla gündeme ourdu.