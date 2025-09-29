Eve Özel Güzellik Merkezi Çalışanı Çağırıp VIP Bakım Yaptıran Melisa Döngel'in Paylaşımı "Görgüsüz" Bulundu!
Özel hayatı ve kariyeriyle sık sık gündem olan ünlü oyuncu Melisa Döngel, evine güzellik merkezinden çalışan çağırıp VIP bakım yaptırdığı paylaşımıyla gündeme oturdu.
O anların videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Döngel'in videosu, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'görgüsüz' bulundu, evinin dağınıklığı ise dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Melisa Döngel, magazin gündemine sık sık oturan isimler arasında yer alıyor.
Evine güzellik merkezinden çalışan çağıran Melisa Döngel'in paylaşımı "görgüsüz" bulunurken, evinin dağınıklığı da göz kanattı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
