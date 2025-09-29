onedio
Eve Özel Güzellik Merkezi Çalışanı Çağırıp VIP Bakım Yaptıran Melisa Döngel'in Paylaşımı "Görgüsüz" Bulundu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
29.09.2025 - 23:39

Özel hayatı ve kariyeriyle sık sık gündem olan ünlü oyuncu Melisa Döngel, evine güzellik merkezinden çalışan çağırıp VIP bakım yaptırdığı paylaşımıyla gündeme oturdu. 

O anların videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Döngel'in videosu, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'görgüsüz' bulundu, evinin dağınıklığı ise dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Melisa Döngel, magazin gündemine sık sık oturan isimler arasında yer alıyor.

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Melisa Döngel, magazin gündemine sık sık oturan isimler arasında yer alıyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da manşetlere oturan ünlü oyuncu Melisa Döngel, bugüne dek Kusursuz Kiracı, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Kirli Sepeti ve Holding gibi birçok yapımla karşımıza çıktı. Kendisini en son Hazal Kaya'lı dizi Sorgu'da izlemiştik. 

Adı birçok isimle anılan Melisa Döngel en son aşkı, Samir Balkan'da bulmuştu. Tüm yazı 'hayatımın aşkı' dediği Samir Balkan'la geçiren Melisa Döngel, bu sefer de evde 'VIP' bakım yaptırdığı anlarla gündeme ourdu.

Evine güzellik merkezinden çalışan çağıran Melisa Döngel'in paylaşımı "görgüsüz" bulunurken, evinin dağınıklığı da göz kanattı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Lila Ceylan
