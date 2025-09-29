onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Milano Moda Haftası'na Beraber Giden Hadise ve Kerem Bürsin'in Kombinleri Beraber Topa Tutuldu!

Milano Moda Haftası'na Beraber Giden Hadise ve Kerem Bürsin'in Kombinleri Beraber Topa Tutuldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.09.2025 - 22:33

Milano Moda Haftası'na beraber katılan Hadise ve Kerem Bürsin'in Dolce Gabbana defilesinin ilk günü için tercih ettikleri kombinler, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir süre önce adı aşk dedikodularına karışan Hadise ve Kerem Bürsin'in çok yakın arkadaş olduğunu kabullenmiş, bu ikiliyi enerjik halleriyle kabullenmiştik.

Bir süre önce adı aşk dedikodularına karışan Hadise ve Kerem Bürsin'in çok yakın arkadaş olduğunu kabullenmiş, bu ikiliyi enerjik halleriyle kabullenmiştik.

İnan Kırdemir'in styling'ini yaptığı Kerem Bürsin ve Hadise, iki gün önce Milano Moda Haftası'na beraber katıldı. 

Yıllar sonra devam filmi çıkacak olan Anne Hathaway ve Meryl Streep'li Devil Wears Prada filminde de gösterilecek Dolce Gabbana defilesine katılan ikili, Milano'ya indikleri ilk andan itibaren tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Yukarıda gördüğünüz kombinleri, Dolce Gabbana defilesinin ikinci günü için yaptıkları kombinlerdi. Bu iki tarz, oldukça beğenildi. Özellikle Hadise'nin zümrüt rengi taşlı transparan elbisesi hayran bırakmıştı.

Fakat ilk günde tercih ettikleri pantalon-üst takım kombinleri için aynı kanıya varılamadı ne yazık ki.

Fakat ilk günde tercih ettikleri pantalon-üst takım kombinleri için aynı kanıya varılamadı ne yazık ki.

Hadise'nin de Kerem Bürsin'in de tarzı ayrı ayrı fazla salaş bulunurken, ikisinin yan yana gelince verdiği görüntü, sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç mi hiç beğenilmedi. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Sonra da sözü size bırakalım... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Sonra da sözü size bırakalım... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginiz çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın