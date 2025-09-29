Milano Moda Haftası'na Beraber Giden Hadise ve Kerem Bürsin'in Kombinleri Beraber Topa Tutuldu!
Milano Moda Haftası'na beraber katılan Hadise ve Kerem Bürsin'in Dolce Gabbana defilesinin ilk günü için tercih ettikleri kombinler, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Bir süre önce adı aşk dedikodularına karışan Hadise ve Kerem Bürsin'in çok yakın arkadaş olduğunu kabullenmiş, bu ikiliyi enerjik halleriyle kabullenmiştik.
Fakat ilk günde tercih ettikleri pantalon-üst takım kombinleri için aynı kanıya varılamadı ne yazık ki.
Sonra da sözü size bırakalım... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
