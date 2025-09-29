Kilosu Yüzünden Reddedilip Aşk Acısıyla Zayıflayan Akın Akınözü'nün 130 Kiloluk Eski Hali Şoka Soktu!
İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan ünlü oyuncu Akın Akınözü, bir dönem aşk acısı çektiği için radikal şekilde kilo verdiğini, eskiden 130 kilo olduğunu açıklamıştı.
Akınözü'nin 130 kiloluk halinden kalma eski fotoğrafları ortaya çıktı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hercai dizisindeki "Miran" karakteriyle yıldızını parlatan, kısa süre içerisinde de kocaman bir hayran kitlesi edinen Akın Akınözü'nu tanıyorsunuzdur.
Geçtiğimiz günlerde ise İbrahim Selim'in konuğu oldu!
Akın Akınözü'nün 130 kiloluk halleri geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya sızdı!
