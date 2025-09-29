onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kilosu Yüzünden Reddedilip Aşk Acısıyla Zayıflayan Akın Akınözü'nün 130 Kiloluk Eski Hali Şoka Soktu!

Kilosu Yüzünden Reddedilip Aşk Acısıyla Zayıflayan Akın Akınözü'nün 130 Kiloluk Eski Hali Şoka Soktu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.09.2025 - 20:00

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan ünlü oyuncu Akın Akınözü, bir dönem aşk acısı çektiği için radikal şekilde kilo verdiğini, eskiden 130 kilo olduğunu açıklamıştı. 

Akınözü'nin 130 kiloluk halinden kalma eski fotoğrafları ortaya çıktı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hercai dizisindeki "Miran" karakteriyle yıldızını parlatan, kısa süre içerisinde de kocaman bir hayran kitlesi edinen Akın Akınözü'nu tanıyorsunuzdur.

Hercai dizisindeki "Miran" karakteriyle yıldızını parlatan, kısa süre içerisinde de kocaman bir hayran kitlesi edinen Akın Akınözü'nu tanıyorsunuzdur.

Şimdilerde Show TV'nin Veliaht dizisinde başrolde yer alan Akın Ekinözü, kısa bir süre önce annesini kaybetmiş, derin anne acısıyla da sevenlerini üzmüştü. 

Kendisi gibi oyuncu olan annesi, 'Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Payitaht Abdülhamit' gibi birçok yapımda rol almış Özlem Akınözü ne yazık ki kanserle mücadelesini kaybetmişti. Anne acısını hala atlatamayan Akınözü, hep annesine yazdığı duygusal mesajlarla gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz günlerde ise İbrahim Selim'in konuğu oldu!

Akın Akınözü'nün 130 kiloluk halleri geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya sızdı!

Akın Akınözü'nün 130 kiloluk halleri geçtiğimiz saatlerde sosyal medyaya sızdı!

Akın Akınözü'nün reddedildiği için çektiği aşk acısı sonrası zayıflayıp yakışıklı mı yakışıklı bir adama dönüşmeden önceki halleri göreni adeta şoka soktu!

Tatlı mı tatlı tombiş yanaklı bir delikanlıymış kendisi. Hiç o halinden eser var mı şimdi?🧿

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın