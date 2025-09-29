onedio
"50 Yaş Üstü Kadınlar Dışında Ferhat Göçer Dinleyen Var mı?" Sorusuna Ferhat Göçer'den Fazla Gergin Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.09.2025 - 23:11

Son zamanlarda sosyal medyasını fazlasıyla aktif kullanan, kendisi hakkında yorum yapan kullanıcıları da tek tek araştırıyormuşçasına saatler içinde bulan şarkıcı Ferhat Göçer, bir X kullanıcısının '50 yaş üstü kadın' vurgusuyla yaptığı yoruma verdiği fazla gergin cevapla gündeme oturdu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllardır sesiyle kulağımızın pasını silen, "Yıllarım Gitti", "Unutmuş Çoktan", "Kalp Kalbe Karşı", "Ayrılsak Ölürüz Biz" gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Ferhat Göçer'i tanıtmaya gerek yok herhalde.

Senelerdir konser temposuna hiç hız kesmeden devam eden kıymetli sanatçı, özellikle son birkaç aydır sosyal medyasını fazlasıyla aktif kullanmasıyla gündeme oturuyor. 

X kullanıcılarının kendisi hakkında yaptığı yorumları her saat araştırıyormuş gibi eliyle bulan Ferhat Göçer, kullanıcılara verdiği kimi zaman soğuk esprili, kimi zaman dobra, kimi zaman da sinirli cevaplarla dikkat çekiyor.

Bugün de yine gündemimizde bir X kullanıcısına verdiği cevap var. Sebebi ise bu seferkinin biraz fazla gergin olması!

Geçtiğimiz saatlerde, bir kullanıcının ''50 yaş üstü kadınlar dışında Ferhat Göçer dinleyen var mı?' sorusunu görünce tepesi fena atan Ferhat Göçer, ağzına geleni saydı. 

Kullanıcıya sert çıkan Ferhat Göçer, 'Geç dalganı... Ne olduğunu anlamadan yılların geçecek, saçlarına karlar yağacak... Gassal senin de g*tüne pamuk tıkayacak' yorumunda bulundu...

