Bir Kullanıcının Temize Çektiği Ses Kaydı Şoke Etti: Güllü'nün Ölüm Sebebi Ortaya Çıkmış Olabilir mi?
4 gun önce hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümü hakkında birçok teori ortaya atıldı. Günlerdir ölümünün cinayet sonucu mu yoksa trajik bir kaza yüzünden mi olduğu konuşulan ünlü şarkıcının son görüntülerini gösteren videonun ses kaydı, bir YouTube kullanıcısı tarafından temize çekildi.
Temizlenmiş ses kaydındaki 'kelebek' detayı dikkat çekti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
26 Eylül'de hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Güllü'nün ölümünün düşme sonucu mu yoksa cinayet sonucu mu olduğu günlerdir konuşuluyor.
Güllü'nün evindeki kamera kayıtlarının sesini bir YouTube kullanıcısı da temize çekti.
Bir kesimin ciddi kafayı yediğini düşünüyorum. Kelebeği suçlu bulmak😳
