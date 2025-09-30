onedio
Bir Kullanıcının Temize Çektiği Ses Kaydı Şoke Etti: Güllü'nün Ölüm Sebebi Ortaya Çıkmış Olabilir mi?

Bir Kullanıcının Temize Çektiği Ses Kaydı Şoke Etti: Güllü'nün Ölüm Sebebi Ortaya Çıkmış Olabilir mi?

Lila Ceylan
Magazin Editörü
30.09.2025 - 17:11

4 gun önce hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümü hakkında birçok teori ortaya atıldı. Günlerdir ölümünün cinayet sonucu mu yoksa trajik bir kaza yüzünden mi olduğu konuşulan ünlü şarkıcının son görüntülerini gösteren videonun ses kaydı, bir YouTube kullanıcısı tarafından temize çekildi. 

Temizlenmiş ses kaydındaki 'kelebek' detayı dikkat çekti! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

26 Eylül'de hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Güllü'nün ölümünün düşme sonucu mu yoksa cinayet sonucu mu olduğu günlerdir konuşuluyor.

26 Eylül'de hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Güllü'nün ölümünün düşme sonucu mu yoksa cinayet sonucu mu olduğu günlerdir konuşuluyor.

Her kafadan farklı bir ses çıkarken, birçok ünlü isim artık konuya 'yayın yasağı' getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Güllü'nün son anlarını gösteren kamera kayıtları ortaya çıktığından bu yana, korkunç iddialar ve şüpheli senaryolar ortaya atılıyor. Kimileri kızının, oğlunun veya asistanının Güllü'nün ölümünden sorumlu olabileceğini iddia ederken, kimileri de bunun yalnızca trajik bir kaza olduğunu düşünüyor. Ve neredeyse her gün, Güllü hakkında hayattayken hiç konuşulmayan detaylar gündeme geliyor, konu daha da çirkinleşiyor.

Geçtiğimiz saatlerde Güllü'nün evinin kamerasına yansıyan görüntülerdeki sesi temizleyen bir kullanıcının paylaştığı diyalog gündeme oturmuştu. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Güllü'nün evindeki kamera kayıtlarının sesini bir YouTube kullanıcısı da temize çekti.

Güllü'nün evindeki kamera kayıtlarının sesini bir YouTube kullanıcısı da temize çekti.

Rıfat Hubezzoğlu'nun temize çektiği ve 'Güllü Video Ses Kaydı Temizlenince' adıyla paylaştığı video, ortaya ilginç bir 'kelebek' detayı çıkardı!

Hubezzoğlu'nun paylaştığı videoda Güllü ve kızı arasında,

-Kelebek var

-Annem atar

-Buraya gel or...

-Hooop

Kıkırdamalar

-Hadi görüşürüüüüz!

-Aaaa anne!

diyaloğu geçtiği iddia edildi. Temize çekilen ses kaydı, 'Güllü kelebeği camdan dışarı savurmaya çalışırken ayağı kaydı ve düştü mü?' sorusunu sordurdu...

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Canan Kıraklı

Bir kesimin ciddi kafayı yediğini düşünüyorum. Kelebeği suçlu bulmak😳

