Kocası Kıvanç Tatlıtuğ'un En Büyük Hayranı Olan Başak Dizer, Aşka Fena Düştü!

Kocası Kıvanç Tatlıtuğ'un En Büyük Hayranı Olan Başak Dizer, Aşka Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
30.09.2025 - 19:58

Ünlüler dünyasının en aşık çiftleri düşünüldüğünde ilk 5'te kesin yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Dizer'in kocasına hayran kalmasıyla yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu!

Tatlıtuğ'un yüzü olduğu markanın çekimlerinden fotoğraflarını peş peşe paylaşan Başak Dizer, 'Allah herkese Başak Dizer şansı versin' dedirtti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2016'dan bu yana evli olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, özellikle son birkaç yıldır magazinin en favori çiftlerinin başında geliyor.

2016'dan bu yana evli olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, özellikle son birkaç yıldır magazinin en favori çiftlerinin başında geliyor.

Kurt Seyit ve Şura setinde aşık olup evlenen Tatlıtuğ ve Dizer, 2022 yılında ilk bebekleri Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı. Oğullarına 'Kurt' ismini vermelerinin sebebi de aşkın dizide başlamış olmasıydı!

Yakışıklılığıyla Türkiye'de hemen hemen herkes tarafından bir numara olarak gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren, aynı zamanda da gösteren kocalardan oldu. Bir de üstüne süper babalık eklenince tam oldu! Tüm kadın sosyal medya kullanıcıları, allahtan Başak Dizer şansı dilemeye başladı haliyle...

Geçtiğimiz saatlerde gelen jest bu sefer Kıvanç'tan değil, Başak Hanım'dan geldi!

Geçtiğimiz saatlerde gelen jest bu sefer Kıvanç'tan değil, Başak Hanım'dan geldi!

Birkaç saat önce Instagram hesabında peş peşe kocacığının yüzü olduğu marka çekimlerinden fotoğraflarını paylaşan Başak Dizer, sanıyoruz ki Tatlıtuğ'a bir kez daha hayran kaldı.

Çekimler epey önce yapılmış, Eylülün başında paylaşılmıştı aslında ama Başak Dizer'in eşinin kusursuz yakışıklılığına aniden düşesi geldi herhalde!

Çekimler epey önce yapılmış, Eylülün başında paylaşılmıştı aslında ama Başak Dizer'in eşinin kusursuz yakışıklılığına aniden düşesi geldi herhalde!

Yani ne diyelim... İnsanın kocası Kıvanç Tatlıtuğ olsa her gün hikayede paylaşılır herhalde!

'Bu adam benim' muhabbeti de bambaşka bir olay tabii... Çiftimizi, birbirine bağışlıyor, mutlulukların her geçen gün artmasını diliyoruz. Bir de nazar değmesin tabii, Kıvanç'a da güzel ailesine de 🧿

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Magazin Editörü
