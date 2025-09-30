Kocası Kıvanç Tatlıtuğ'un En Büyük Hayranı Olan Başak Dizer, Aşka Fena Düştü!
Ünlüler dünyasının en aşık çiftleri düşünüldüğünde ilk 5'te kesin yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Dizer'in kocasına hayran kalmasıyla yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu!
Tatlıtuğ'un yüzü olduğu markanın çekimlerinden fotoğraflarını peş peşe paylaşan Başak Dizer, 'Allah herkese Başak Dizer şansı versin' dedirtti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2016'dan bu yana evli olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, özellikle son birkaç yıldır magazinin en favori çiftlerinin başında geliyor.
Geçtiğimiz saatlerde gelen jest bu sefer Kıvanç'tan değil, Başak Hanım'dan geldi!
Çekimler epey önce yapılmış, Eylülün başında paylaşılmıştı aslında ama Başak Dizer'in eşinin kusursuz yakışıklılığına aniden düşesi geldi herhalde!
