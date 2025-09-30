Her Şey Çok Başka Olabilirdi: Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in Bir Araya Getirilen Pozundaki Uyumu Baş Döndürdü!

Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan'ın gidişatının pek de iç açıcı olmadığının sinyallerini birkaç kez almıştık. Ayrılıp yeniden barıştıklarını da duymuştuk hatta! Ailelerin uyuşmaması sebebiyle, farklı dünyaların insanlarıyız diyerek ayrılan ikili aşka medeni bir son yazmıştı.

Öte yandan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yaklaşık üç yıldır dolu dizgin giden aşkının ani bitişi hepimize şok olmuştu. Bir süredir beraber görüntülenmedikleri için haklarında ayrılık dedikoduları çıkan ikili, bu sefer ilişkilerini direkten döndürmeyi başaramadı. Türlü türlü iddia dolaştı fakat ayrılığın sebebini öğrenememiştik.