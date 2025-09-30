onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Her Şey Çok Başka Olabilirdi: Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in Bir Araya Getirilen Pozundaki Uyumu Baş Döndürdü!

Her Şey Çok Başka Olabilirdi: Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in Bir Araya Getirilen Pozundaki Uyumu Baş Döndürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.09.2025 - 21:37

@asteri.store isimli bir içerik üreticisi, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Milano Moda Haftası pozlarını yapay zekayla bir araya getirdi!

Yıllar sonra ikiliyi, en güncel halleriyle yan yana gören HanKer'ciler, 'Her şey çok başka olabilirdi' demeden geçemedi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birkaç hafta önce hem Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın, hem de Kerem Bürsin ve Melisa Saban Tapancı'nın aşkı kesin olarak sona erdi.

Birkaç hafta önce hem Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın, hem de Kerem Bürsin ve Melisa Saban Tapancı'nın aşkı kesin olarak sona erdi.

Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan'ın gidişatının pek de iç açıcı olmadığının sinyallerini birkaç kez almıştık. Ayrılıp yeniden barıştıklarını da duymuştuk hatta! Ailelerin uyuşmaması sebebiyle, farklı dünyaların insanlarıyız diyerek ayrılan ikili aşka medeni bir son yazmıştı. 

Öte yandan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın yaklaşık üç yıldır dolu dizgin giden aşkının ani bitişi hepimize şok olmuştu. Bir süredir beraber görüntülenmedikleri için haklarında ayrılık dedikoduları çıkan ikili, bu sefer ilişkilerini direkten döndürmeyi başaramadı. Türlü türlü iddia dolaştı fakat ayrılığın sebebini öğrenememiştik.

Hem Hande, hem de Kerem, Sabancı ailesinin kapılarını aralamadan önce büyük bir aşk yaşamıştı, mutlaka hatırlarsınız.

Hem Hande, hem de Kerem, Sabancı ailesinin kapılarını aralamadan önce büyük bir aşk yaşamıştı, mutlaka hatırlarsınız.

'Sen Çal Kapımı' döneminde yakınlaşan ve aşık olan Kerem Bürsin ile Hande Erçel, içinde Demet Özdemir'in de adının geçtiği kıskançlık meseleleri yüzünden ayrılmıştı. Dizi bittikten kısa bir süre sonra ayrılan ikili, o dönem herkesin favorisiydi. 

Magazin tarihine de hiç unutamayacak aşklardan biri olarak geçti! 

O dönemin #HanKer'cileri yukarıda gördüğünüz yapay zeka pozunu görünce heyecanını dindiremedi!

Instagram'da @asteri.store isimli bir hesabın yapay zekayla oluşturarak paylaştığı fotoğraflar kısa sürede büyük dikkat çekti!

Instagram'da @asteri.store isimli bir hesabın yapay zekayla oluşturarak paylaştığı fotoğraflar kısa sürede büyük dikkat çekti!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i Milano Moda Haftası'ndaki kombinleriyle bir araya getiren yapay zekanın eserindeki alev ateş uyum baş döndürdü! Sosyal medya kullanıcıları, 'Her şey bambaşka olabilirdi' demeden edemedi. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın