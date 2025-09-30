Her Şey Çok Başka Olabilirdi: Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in Bir Araya Getirilen Pozundaki Uyumu Baş Döndürdü!
@asteri.store isimli bir içerik üreticisi, Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Milano Moda Haftası pozlarını yapay zekayla bir araya getirdi!
Yıllar sonra ikiliyi, en güncel halleriyle yan yana gören HanKer'ciler, 'Her şey çok başka olabilirdi' demeden geçemedi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Birkaç hafta önce hem Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın, hem de Kerem Bürsin ve Melisa Saban Tapancı'nın aşkı kesin olarak sona erdi.
Hem Hande, hem de Kerem, Sabancı ailesinin kapılarını aralamadan önce büyük bir aşk yaşamıştı, mutlaka hatırlarsınız.
Instagram'da @asteri.store isimli bir hesabın yapay zekayla oluşturarak paylaştığı fotoğraflar kısa sürede büyük dikkat çekti!
