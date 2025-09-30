Dilan Çiçek Deniz, Sinan Çetin'in Oğlu Rafael Cemo Çetin'le Ayrılığı Hakkında Net Konuştu!
En son Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'le yaşadığı aşkla konuştuğumuz ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Don Kişot oyununun galasında görüntülendi.
Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo ayrılığıyla ilgili ilk kez ve net konuştu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hayatımıza, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle giren Dilan Çiçek Deniz, yıllar içinde parlayan, parladıkça da büyüyen isimlerden oldu!
Rafael Cemo Çetin ile oldukça havalı bir ikili olan Dilan Çiçek Deniz'in keyfi gayet yerinde gözüküyordu.
Arkadaş kaldıklarını söyleyen Dilan Çiçek deniz, "Bitmesi gereken her şey bitiyor" açıklamasında bulundu. "Keyfimiz yerinde başka bir şey söylemeye gerek yok!" dedi.
