Dilan Çiçek Deniz, Sinan Çetin'in Oğlu Rafael Cemo Çetin'le Ayrılığı Hakkında Net Konuştu!

Güneşin Kızları, Bir Bodrum Masalı ve Çukur gibi birçok başarılı yapımda rol alan Dilan Çiçek Deniz, kariyeri kadar özel hayatıyla da hep dikkat çekti.

İzlandalı yönetmen nişanlısı Thor Saevarsson ile evliliğin ucundan dönen Dilan Çiçek Deniz, bir süre sonra Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkı uzun sürmedi, ayrılığın ardından kalbini yeni aşklara açan Dilan Çiçek Deniz, aradığını ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlunda bulmuştu.