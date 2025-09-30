onedio
Dilan Çiçek Deniz, Sinan Çetin'in Oğlu Rafael Cemo Çetin'le Ayrılığı Hakkında Net Konuştu!

Dilan Çiçek Deniz, Sinan Çetin'in Oğlu Rafael Cemo Çetin'le Ayrılığı Hakkında Net Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.09.2025 - 22:51

En son Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'le yaşadığı aşkla konuştuğumuz ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Don Kişot oyununun galasında görüntülendi. 

Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo ayrılığıyla ilgili ilk kez ve net konuştu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle giren Dilan Çiçek Deniz, yıllar içinde parlayan, parladıkça da büyüyen isimlerden oldu!

Hayatımıza, 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle giren Dilan Çiçek Deniz, yıllar içinde parlayan, parladıkça da büyüyen isimlerden oldu!

Güneşin Kızları, Bir Bodrum Masalı ve Çukur gibi birçok başarılı yapımda rol alan Dilan Çiçek Deniz, kariyeri kadar özel hayatıyla da hep dikkat çekti. 

İzlandalı yönetmen nişanlısı Thor Saevarsson ile evliliğin ucundan dönen Dilan Çiçek Deniz, bir süre sonra Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşkı uzun sürmedi, ayrılığın ardından kalbini yeni aşklara açan Dilan Çiçek Deniz, aradığını ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlunda bulmuştu.

Rafael Cemo Çetin ile oldukça havalı bir ikili olan Dilan Çiçek Deniz'in keyfi gayet yerinde gözüküyordu.

Rafael Cemo Çetin ile oldukça havalı bir ikili olan Dilan Çiçek Deniz'in keyfi gayet yerinde gözüküyordu.

Fakat ayrılık haberi tez geldi. 12 Ağustos'ta sosyal medya hesaplarında beraber paylaştıkları tüm fotoğrafları bir anda silen Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo şaşırtmıştı. 

Buna rağmen ikilinin birbirini takip etmeye devam etmesi de dikkatlerden kaçmamıştı. 

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz saatlerde Don Kişot oyununun galasında görüntülendi. Rafael Cemo'yla ayrılığı hakkında da ilk kez ve net konuştu.

Arkadaş kaldıklarını söyleyen Dilan Çiçek deniz, "Bitmesi gereken her şey bitiyor" açıklamasında bulundu. "Keyfimiz yerinde başka bir şey söylemeye gerek yok!" dedi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
