Doğru / Yanlış Testiyle Genel Kültürünüzü Sınayın!

“Tarihim iyidir”, “Coğrafya zaten kolay”, “Biraz da fen bilirim” diyorsan bu test tam sana göre! Ama uyaralım: Bazı sorular bildiğini sandığını sorgulatabilir! Hazırsan doğru–yanlışlarla genel kültür seviyeni ölçüyoruz. Bakalım kaç tanesi gerçekten doğru?

Haydi başlayalım!