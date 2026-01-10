Doğru / Yanlış Testiyle Genel Kültürünüzü Sınayın!
“Tarihim iyidir”, “Coğrafya zaten kolay”, “Biraz da fen bilirim” diyorsan bu test tam sana göre! Ama uyaralım: Bazı sorular bildiğini sandığını sorgulatabilir! Hazırsan doğru–yanlışlarla genel kültür seviyeni ölçüyoruz. Bakalım kaç tanesi gerçekten doğru?
Haydi başlayalım!
1. Göktürkler, İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletidir.
2. Türkiye’de en uzun kıyı şeridi Karadeniz Bölgesi’ne aittir.
3. Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşü 365 gün 6 saat sürer.
4. 0 sayısı pozitif bir tam sayıdır.
5. DNA’nın çift sarmal yapısını keşfeden bilim insanlarından biri Watson’dur.
6. İngilizcede “although” kelimesi “çünkü” anlamına gelir.
7. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Bursa’dır.
8. Amazon Nehri, dünyanın en uzun nehridir.
9. Bir üçgenin iç açılarının toplamı her zaman 180 derecedir.
10. Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır.
11. İstanbul, iki kıtada toprağı bulunan tek şehirdir.
12. Roma Rakamları’nda “L” sayısı 100’ü temsil eder.
