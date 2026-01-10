onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Doğru / Yanlış Testiyle Genel Kültürünüzü Sınayın!

Doğru / Yanlış Testiyle Genel Kültürünüzü Sınayın!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.01.2026 - 14:01

“Tarihim iyidir”, “Coğrafya zaten kolay”, “Biraz da fen bilirim” diyorsan bu test tam sana göre! Ama uyaralım: Bazı sorular bildiğini sandığını sorgulatabilir! Hazırsan doğru–yanlışlarla genel kültür seviyeni ölçüyoruz. Bakalım kaç tanesi gerçekten doğru?

Haydi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Göktürkler, İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletidir.

2. Türkiye’de en uzun kıyı şeridi Karadeniz Bölgesi’ne aittir.

3. Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşü 365 gün 6 saat sürer.

4. 0 sayısı pozitif bir tam sayıdır.

5. DNA’nın çift sarmal yapısını keşfeden bilim insanlarından biri Watson’dur.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İngilizcede “although” kelimesi “çünkü” anlamına gelir.

7. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Bursa’dır.

8. Amazon Nehri, dünyanın en uzun nehridir.

9. Bir üçgenin iç açılarının toplamı her zaman 180 derecedir.

10. Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. İstanbul, iki kıtada toprağı bulunan tek şehirdir.

12. Roma Rakamları’nda “L” sayısı 100’ü temsil eder.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın