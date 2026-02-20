İstanbul Dahil Kar Geliyor! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Hafta Sonu İçin Kar Uyarısı
Meteoroloji haritayı güncelledi. Bugün 8 kentte sarı kodlu alarm verildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen İstanbul için uyardı. Sıcaklıklar 9 derece birden düşecek, hafta sonu plan yapacaklar için yetkililer uyardı. İşte hava durumunda son durum ve kar yağışı beklenen yerler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün 8 şehir için sarı kodlu uyarı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orhan Şen’den kar uyarısı geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın