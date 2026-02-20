onedio
İstanbul Dahil Kar Geliyor! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Hafta Sonu İçin Kar Uyarısı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.02.2026 - 13:47

Meteoroloji haritayı güncelledi. Bugün 8 kentte sarı kodlu alarm verildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen İstanbul için uyardı. Sıcaklıklar 9 derece birden düşecek, hafta sonu plan yapacaklar için yetkililer uyardı. İşte hava durumunda son durum ve kar yağışı beklenen yerler.

Bugün 8 şehir için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Ege kıyıları ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Bugün “Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla” için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Orhan Şen’den kar uyarısı geldi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, 'Bugün Hava sıcaklığı batı kuzey ve iç kesimlerde 3-5 derece artıyor. Yağış yok. Gece Trakya da ve kıyı egede yağmur ve lodos kuvvetli. Bugün İstanbul 15 İzmir akşam yağmurlu 18 Ankara 12 C.

Pazar günü sıcaklık Marmara dahil kuzey ve batı bölgelerde 8-9 derece düşecek Trakya da ve batı Karadeniz de kar yağışı var.

İstanbul’da pazar günü 6 C karla karışık yağmur görülebilir. Pazartesi’ye kalmıyor sıcaklık tekrar yükseliyor.

Önümüzdeki hafta yağışlar ülkede azalıyor.”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
