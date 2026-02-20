Şişecam'dan Tarihi Satış: İstanbul'daki Denize Sıfır Arazi 171,5 Milyon Dolara Satıldı

Şirket, Paşabahçe’de yer alan gayrimenkullerinin 171,5 milyon dolar bedelle Çelikler Taahhüt İnşaat’a satışına karar verdi.

Toplam 117 bin 19 metrekare büyüklüğündeki arsa için hazırlanan değerleme raporunda 7 milyar 390 milyon 145 bin liralık bir bedel öngörüldü. Satış ise pazar yaklaşımı esas alınarak yaklaşık 7,5 milyar liraya karşılık gelen 171,5 milyon dolar üzerinden gerçekleşti

Şirket yetkilileri, söz konusu satışın finansman yapısına olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Devir işlemlerine ilişkin vergi, resim ve harçlar taraflar arasında eşit şekilde paylaşılacak. Sürecin 30 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yatırım amaçlı gayrimenkuller altında takip edilen, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, İncirköy Mahallesi'ndeki 251 Ada 4 Parsel, 257 Ada 6 Parsel, 270 Ada 2 parsel, 270 Ada 16 Parsel, 270 Ada 34 Parsel, 270 Ada 42 Parsel, 270 Ada 43 Parsel, 271 Ada 2 Parsel, 271 Ada 6 Parsel, 271 Ada 8 Parsel, 294 Ada 29 Parsel toplam 117.018,95 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazların tamamının, 171.500.000 USD bedel karşılığında Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.'ye peşin satışına karar verilmiştir. Satış işlemi kapsamında tapu ve devir işlemleri için gerekli vergi, resim ve harçlar alıcı ve satıcı tarafından eşit şekilde karşılanacaktır.'