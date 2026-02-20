Yapay Zeka Sevgiliyle Buluşma Dönemi Başladı! Bunun İçin Kafe Açtılar

Gençlerin yaklaşık üçte biri sosyal etkileşim ve romantik bağ kurma amacıyla kullanıyor. Yetişkinlerde ise yalnızlık, yargılanmadan konuşabilme isteği ve klasik flört uygulamalarının yarattığı yorgunluk önemli motivasyonlar arasında yer alıyor.

New York Üniversitesi’nden teknoloji ve toplum uzmanı Prof. Scott Galloway, yapay zeka eşlikçilerinin yükselişini modern yalnızlıkla ilişkilendiriyor. Stanford Üniversitesi’nden Dr. Fei-Fei Li ise yapay zeka destekli iletişimin sosyal becerileri destekleyebileceğini ve insan ilişkilerinin yerine geçmekten çok yeni bir etkileşim katmanı oluşturduğunu belirtiyor.

Yapay zeka randevularının kalıcı bir sosyal norm mu olacağı yoksa geçici bir trend mi kalacağı ise şimdilik belirsiz.