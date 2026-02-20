onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Yapay Zeka Sevgiliyle Buluşma Dönemi Başladı! Bunun İçin Kafe Açtılar

Yapay Zeka Sevgiliyle Buluşma Dönemi Başladı! Bunun İçin Kafe Açtılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.02.2026 - 13:10

Teknoloji hayatı değiştirme hızını her geçen gün artırıyor. Yakın zamana kadar absürt görünen senaryolar artık gündelik yaşamın parçası haline geliyor. New York’ta açılan bir kafe, insanların yapay zeka partnerleriyle randevuya çıkmasını mümkün kıldı. Telefon ekranındaki sohbetler mum ışığında masalara taşındı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zeka partnerlerle randevu dönemi resmen başladı

Yapay zeka partnerlerle randevu dönemi resmen başladı

13 Şubat’ta yapay zeka ilişki uygulaması EVA AI, New York’taki bir barı dönüştürerek dünyanın ilk yapay zeka randevu kafesi deneyimini gerçekleştirdi. EVA Café adı verilen etkinlikte konuklar küçük masalara oturdu, içecek sipariş etti ve ekranlarındaki yapay zeka partnerleriyle sohbet etti. Telefon standı masanın karşısına yerleştirildi, gerçekçi avatarlar yüz ifadeleriyle konuştu ve her partner flört uygulamalarını andıran kısa tanımlarla sunuldu.

EVA AI sözcüsü Newsweek’e verdiği demeçte kullanıcıların yapay zeka partnerleriyle gerçek çiftler gibi randevu deneyimi yaşayabilmesini hedeflediklerini belirtti.

Common Sense Media’nın 2025 raporuna göre gençlerin yüzde 72’si en az bir kez yapay zeka partner kullandı, yüzde 52’si ise ayda birkaç kez etkileşim kuruyor.

Common Sense Media’nın 2025 raporuna göre gençlerin yüzde 72’si en az bir kez yapay zeka partner kullandı, yüzde 52’si ise ayda birkaç kez etkileşim kuruyor.

Gençlerin yaklaşık üçte biri sosyal etkileşim ve romantik bağ kurma amacıyla kullanıyor. Yetişkinlerde ise yalnızlık, yargılanmadan konuşabilme isteği ve klasik flört uygulamalarının yarattığı yorgunluk önemli motivasyonlar arasında yer alıyor.

New York Üniversitesi’nden teknoloji ve toplum uzmanı Prof. Scott Galloway, yapay zeka eşlikçilerinin yükselişini modern yalnızlıkla ilişkilendiriyor. Stanford Üniversitesi’nden Dr. Fei-Fei Li ise yapay zeka destekli iletişimin sosyal becerileri destekleyebileceğini ve insan ilişkilerinin yerine geçmekten çok yeni bir etkileşim katmanı oluşturduğunu belirtiyor.

Yapay zeka randevularının kalıcı bir sosyal norm mu olacağı yoksa geçici bir trend mi kalacağı ise şimdilik belirsiz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın