Yapay Zeka Sevgiliyle Buluşma Dönemi Başladı! Bunun İçin Kafe Açtılar
Teknoloji hayatı değiştirme hızını her geçen gün artırıyor. Yakın zamana kadar absürt görünen senaryolar artık gündelik yaşamın parçası haline geliyor. New York’ta açılan bir kafe, insanların yapay zeka partnerleriyle randevuya çıkmasını mümkün kıldı. Telefon ekranındaki sohbetler mum ışığında masalara taşındı.
Yapay zeka partnerlerle randevu dönemi resmen başladı
Common Sense Media’nın 2025 raporuna göre gençlerin yüzde 72’si en az bir kez yapay zeka partner kullandı, yüzde 52’si ise ayda birkaç kez etkileşim kuruyor.
