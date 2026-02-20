Sakarya'da Bir Çalışanın Ayağıyla Hamur Çiğnediği İşletme Mühürlendi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir tatlı imalathanesindeki çalışanın hamuru ayağıyla yoğurduğu video sosyal medyada infial yaratmıştı. İmalathane ve satış yapılan iş yeri mühürlenirken işletmeye cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bilgilendirildiği aktarılırken idari işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
Bir çalışanın hamuru ayaklarıyla yoğurduğu görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren imalathane ve ona bağlı işletme ihbar edildi.
