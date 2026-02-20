onedio
Sakarya'da Bir Çalışanın Ayağıyla Hamur Çiğnediği İşletme Mühürlendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.02.2026 - 13:37

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir tatlı imalathanesindeki çalışanın hamuru ayağıyla yoğurduğu video sosyal medyada infial yaratmıştı. İmalathane ve satış yapılan iş yeri mühürlenirken işletmeye cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bilgilendirildiği aktarılırken idari işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Bir çalışanın hamuru ayaklarıyla yoğurduğu görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren imalathane ve ona bağlı işletme ihbar edildi.

Akşam saatlerinde yapılan denetim sonrası imalathane ile satış yapılan iş yeri mühürlendi, işletmeye cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bildiriilrken sosyal medyada tepki çeken olayla ilgili idari işlemler devam ediyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
