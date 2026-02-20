ODTÜ KALTEV GAME JAM 2026: KKTC Oyun Ekosistemi Uluslararası Sahneye Taşınıyor

Etkinlik, dört stratejik paydaşın iş birliğiyle hayata geçiriliyor:

ODTÜ KALTEV

LootBag Studios

ACM METU NCC

ATOM

Bu çok aktörlü model; akademik bilgi birikimini, startup kültürünü, öğrenci dinamizmini ve profesyonel stüdyo deneyimini tek bir üretim ortamında birleştiriyor.

Etkinliğin ana sponsoru Kıbrıs Bilişim ve Teknoloji Derneği olurken; teknoloji, oyun, medya ve girişim ekosisteminden güçlü sponsorlar da organizasyona destek veriyor.

Medya ve iletişim partnerleri arasında:

Radyo ODTÜ 103.1

Mediazone

Telsim

yer alıyor.

Bu geniş destek ağı, Kuzey Kıbrıs’ta sürdürülebilir ve rekabetçi bir oyun geliştirme ekosistemi oluşturma yönünde ortak bir vizyonun göstergesi olarak öne çıkıyor.