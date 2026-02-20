ODTÜ KALTEV GAME JAM 2026: KKTC Oyun Ekosistemi Uluslararası Sahneye Taşınıyor
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Teknoloji Geliştirme Parkı KALTEV, 27 Şubat – 1 Mart 2026 tarihleri arasında düzenleyeceği ODTÜ KALTEV GAME JAM 2026 ile Kuzey Kıbrıs’ta oyun geliştirme ekosistemini uluslararası ölçekte bir üretim platformunda buluşturuyor.
48 saat sürecek yoğun üretim maratonu; yalnızca yerel katılımcıları değil, yurt dışından gelecek oyun geliştiricileri de kapsayan çok kültürlü bir yaratıcı ortam sunacak. Böylece etkinlik, Kuzey Kıbrıs’ı bölgesel bir üretim alanından çıkararak uluslararası oyun geliştirme sahnesinde konumlandırmayı hedefliyor.
Yoğun ilgi üzerine son başvuru tarihi 22 Şubat 2026 olarak güncellendi.
Yaratıcı Endüstrilerde Stratejik Bir Ekosistem Hamlesi
Ödüller Açıklandı
48 saat boyunca kod, tasarım ve yaratıcılık konuşacak. Maraton sonunda emekler güçlü ödüllerle taçlanacak.
1.’lik Ödülü: 50.000₺
2.’lik Ödülü: 30.000₺
3.’lük Ödülü: 20.000₺
Ayrıca:
Jüri Özel Ödülleri
Sponsor Özel Ödülleri
Sürpriz Çekilişler
katılımcıları bekliyor.
Çok Paydaşlı Güçlü Yapı
Etkinlik, dört stratejik paydaşın iş birliğiyle hayata geçiriliyor:
ODTÜ KALTEV
LootBag Studios
ACM METU NCC
ATOM
Bu çok aktörlü model; akademik bilgi birikimini, startup kültürünü, öğrenci dinamizmini ve profesyonel stüdyo deneyimini tek bir üretim ortamında birleştiriyor.
Etkinliğin ana sponsoru Kıbrıs Bilişim ve Teknoloji Derneği olurken; teknoloji, oyun, medya ve girişim ekosisteminden güçlü sponsorlar da organizasyona destek veriyor.
Medya ve iletişim partnerleri arasında:
Radyo ODTÜ 103.1
Mediazone
Telsim
yer alıyor.
Bu geniş destek ağı, Kuzey Kıbrıs’ta sürdürülebilir ve rekabetçi bir oyun geliştirme ekosistemi oluşturma yönünde ortak bir vizyonun göstergesi olarak öne çıkıyor.
Başvuru ve İletişim
📢 Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2026
📝
Başvuru Linki: https://forms.gle/Pxzux4VjHjpSJys4A
🌐 www.odtukaltev.com.tr
📧 info@odtukaltev.com.tr
📞 +90 (392) 661 20 00
📲 Instagram: https://www.instagram.com/odtukaltev_official
