Giresun’da Doğal Adımlar Anaokulu Zirvede: Giresun Doğal Adımlar Anaokulu Şehirde Fark Yaratıyor
Eylül 2024’te kapılarını açan ve açıldığı ilk günden bu yana Giresun’da fark yaratan anaokulu olan Giresun Doğal Adımlar Anaokulu öğrenci ve velilerinden tam not aldı. Doğa ve sanat temelli eğitim alt yapısı, şekersiz mutfağı ve ‘mutlu çocuk’ temelli felsefesi ile Giresun’daki en çok talep edilen anaokulu oldu. Giresun Doğal Adımlar Anaokulu, 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş sınıfları, deneyimli okul öncesi öğretmen kadrosu, yardımcı öğretmenleri, okul psikoloğu ve eğitim danışmanı ile Giresun’da seçkin bir okul haline geldi.
Giresun’un en çok tercih edilen anaokulu unvanını kısa sürede eline geçiren Doğal Adımlar Anaokulu, yabancı dile, dramaya, müziğe, sanata, spora, beslenmeye ve en önemlisi çocukların mutluluğuna verdiği önemi ile Giresun’da anaokulu kavramının kökünden değiştirmeyi başardı.
Artık Giresun’da anaokulu denince akla ilk gelen okul olmayı başaran Özel Giresun Doğal Adımlar Anaokulu Giresun’da fark yaratan okul öncesi felsefesiyle eğitime tam gaz devam ediyor…
Giresun’da doğa ve sanat temelli eğitim anlayışı, şekersiz mutfağı ve ‘her şey çocukların mutluluğu için’ mottosuyla Eylül 2024’de eğitime başlayan Doğal Adımlar Anaokulu, Giresun’da fark yarattı.
Bireysel Oryantasyon: ‘Her çocuğun okula uyumu farklıdır’ mottosu ile anaokulundaki oryantasyona 19 Ağustos’ta ‘bireysel’ olarak başlayan Doğal Adımlar Anaokulu, ‘okul açıldığında bir anda kalabalığın içinde olmasınlar’ diyerek çocukların oryantasyonlarını önce bireysel sonra da küçük gruplarla planlayarak çocukların okula uyum sürecini en hızlı şekilde tamamlayan anaokulu oldu.
Deneyimli kadro: Giresun Doğal Adımlar Anaokulu, 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş sınıfları, deneyimli okul öncesi öğretmen kadrosu, yardımcı öğretmenleri, okul psikoloğu ve eğitim danışmanı ile Giresun’da seçkin bir okul haline geldi.
Gelişimsel takip: Okulda tam zamanlı olarak bulunan uzman çocuk ergen psikoloğu ile çocuklarım tüm gelişim süreçleri takip edilir, veliler ile düzenli bireysel görüşmeler yapılarak her türlü geri bildirim yapılır. Çocuklar için gelişimsel bir test yapılması gerektiğinde okul içerisinde veli kontrolünde yapılır.
