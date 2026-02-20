Giresun’da Doğal Adımlar Anaokulu Zirvede: Giresun Doğal Adımlar Anaokulu Şehirde Fark Yaratıyor

Eylül 2024’te kapılarını açan ve açıldığı ilk günden bu yana Giresun’da fark yaratan anaokulu olan Giresun Doğal Adımlar Anaokulu öğrenci ve velilerinden tam not aldı. Doğa ve sanat temelli eğitim alt yapısı, şekersiz mutfağı ve ‘mutlu çocuk’ temelli felsefesi ile Giresun’daki en çok talep edilen anaokulu oldu. Giresun Doğal Adımlar Anaokulu, 3 yaş, 4 yaş ve 5 yaş sınıfları, deneyimli okul öncesi öğretmen kadrosu, yardımcı öğretmenleri, okul psikoloğu ve eğitim danışmanı ile Giresun’da seçkin bir okul haline geldi.

