Tam 248 Gün Sonra Cezaevinden Tahliye Olan Menajer Ayşe Barım'ı Unutmayan Ünlü İsimler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.10.2025 - 17:19

248 gündür cezaevinde tutuklu bulunana ünlü menajer Ayşe Barım'ın tahliye kararının ardından hangi ünlü isimlerin kendisini unutmayacağı ve desteğini paylaşacağı merak ediliyordu. 

Birçoğu kendisine bağlı olan ünlü isimler Ayşe Barım'ı unutmadı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım, tam 248 gün sonra, geçtiğimiz saatlerde cezaevinden tahliye oldu.

Birçok ünlünün menajeri olan Ayşe Barım, aylar önce sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiş ancak işlerin ucu bambaşka bir yere bağlanmıştı. 

Gezi Parkı eylemlerini organize edenlerden biri olduğu iddia edilen Ayşe Barım, ne olduğunu anlamadan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklananmıştı. Cezaevinde 30'dan fazla kilo kaybettiği öğrenilen Ayşe Barım'ın sağlık durumu gittikçe kötüye gidiyordu. 

Tam 248 gündür cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım, davanın bugün görülen ikinci duruşmasında nihayet tahliye edildi. Birçoğu kendisine bağlı isimler olmak üzere, birçok ünlü Barım'ın tahliyesine sevincini sosyal medya hesabından gösterdi. 

Buyurun, Ayşe Barım'ı unutmayan ve sessizliği seçmeyen ünlüler kimler beraber görelim.

Aslı Enver

Devrim Özkan

Pınar Deniz

Ahmet Rıfat Şungar

Aslıhan Gürbüz

Bige Önal

Bülent İnal

Caner Cindoruk

Lale Mansur

Merve Dizdar

Zerrin Tekindor

Zafer Algöz

Serkan Altunorak

Demet Evgar

Ceyda Düvenci

Metin Akdülger

Melikşah Altuntaş

Burak Deniz

Hakan Kurtaş

Seda Bakan

Özge Özpirinçci

