Tam 248 Gün Sonra Cezaevinden Tahliye Olan Menajer Ayşe Barım'ı Unutmayan Ünlü İsimler!
248 gündür cezaevinde tutuklu bulunana ünlü menajer Ayşe Barım'ın tahliye kararının ardından hangi ünlü isimlerin kendisini unutmayacağı ve desteğini paylaşacağı merak ediliyordu.
Birçoğu kendisine bağlı olan ünlü isimler Ayşe Barım'ı unutmadı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım, tam 248 gün sonra, geçtiğimiz saatlerde cezaevinden tahliye oldu.
Aslı Enver
Devrim Özkan
Pınar Deniz
Ahmet Rıfat Şungar
Aslıhan Gürbüz
Bige Önal
Bülent İnal
Caner Cindoruk
Lale Mansur
Merve Dizdar
Zerrin Tekindor
Zafer Algöz
Serkan Altunorak
Demet Evgar
Ceyda Düvenci
Metin Akdülger
Melikşah Altuntaş
Burak Deniz
Hakan Kurtaş
Seda Bakan
Özge Özpirinçci
