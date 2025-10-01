Duruşmada Söz Hakkı Verilen Ayşe Barım: "Neden Hedef Alındım? Neden Yaşam Hakkım Elimden Alındı?"
Menajer Ayşe Barım'ın 8 aydır tutuklu olduğu Gezi Parkı davasında ikinci duruşma gerçekleşiyor. Sağlık problemleri sebebiyle tutuksuz yargılanma talebinde bulunan Ayşe Barım, kendisine söz verildiğinde 'Neden hedef alındım? Neden yaşam hakkım elinden alındı?' ifadelerini kullandı.
Pek çok ünlünün destek için katılım gösterdiği Ayşe Barım'ın ikinci duruşmasında Barım'a söz hakkı tanındı.
