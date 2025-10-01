Duruşmada Söz Hakkı Verilen Ayşe Barım: "Neden Hedef Alındım? Neden Yaşam Hakkım Elimden Alındı?"

Daha önce hayati tehlikesi bulunduğu açıklanan Ayşe Barım, kalp ve beyin rahatsızlıkları nedeniyle sık sık hastaneye sevk ediliyor. Cezaevinde baygın bulunması üzerine hayati riski olduğuna dair raporlar, avukatları tarafından mahkemeye sunulmuştu.

Ayşe Barım, mahkemede kendisine söz hakkı verilmesinin ardından şu ifadeleri kullandı:

'Bir vatandaş olarak ülkesine sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmiş biriyim. Herhangi bir suçlamada tanık olarak bile yer almadım. Günlerdir aynı soruyu soruyorum kendime: Neden hedef alındım? Neden yaşam hakkım elinden alındı?

Adaletin varlığına güvenmek istiyorum ama bu süreç beni korkutuyor. Tek başına bir hücrede beyin ve kalp sorunları ile uğraşıyorum. 30’dan fazla kilo kaybettim. Bayılmalarla ilgili sevklerim başladı ama panik atak yüzünden o kadar zor sevk oldum ki… Ameliyatlarım çok riskli, bir an önce sağlığıma kavuşmam gerekiyor.

“Kalp ameliyatımı daha fazla geciktirirsem kalp nakline kadar gidecek durum olduğu raporlarda da var. O ameliyatları yapan doktorumun yorumuyla ve onun gözetiminde yapmak istiyorum.

Yaşam hakkımı elimde tutmak istiyorum. Kendi şartlarımda yaptırmak istiyorum. Biri açık beyin ameliyatı biri kapalı kalp ameliyatına dönecek ameliyatlar bunlar. Cezaevinde yaşam mücadelesi verirken bütün bunların başına neden geldiğini anlayamazken…

Tanıklarınız dinlendi. Artık ben tutuksuz yargılanmak istiyorum”