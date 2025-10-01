onedio
Duruşmada Söz Hakkı Verilen Ayşe Barım: "Neden Hedef Alındım? Neden Yaşam Hakkım Elimden Alındı?"

Duruşmada Söz Hakkı Verilen Ayşe Barım: "Neden Hedef Alındım? Neden Yaşam Hakkım Elimden Alındı?"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.10.2025 - 13:51

Menajer Ayşe Barım'ın 8 aydır tutuklu olduğu Gezi Parkı davasında ikinci duruşma gerçekleşiyor. Sağlık problemleri sebebiyle tutuksuz yargılanma talebinde bulunan Ayşe Barım, kendisine söz verildiğinde 'Neden hedef alındım? Neden yaşam hakkım elinden alındı?' ifadelerini kullandı.

Pek çok ünlünün destek için katılım gösterdiği Ayşe Barım'ın ikinci duruşmasında Barım'a söz hakkı tanındı.

Pek çok ünlünün destek için katılım gösterdiği Ayşe Barım'ın ikinci duruşmasında Barım'a söz hakkı tanındı.

Daha önce hayati tehlikesi bulunduğu açıklanan Ayşe Barım, kalp ve beyin rahatsızlıkları nedeniyle sık sık hastaneye sevk ediliyor. Cezaevinde baygın bulunması üzerine hayati riski olduğuna dair raporlar, avukatları tarafından mahkemeye sunulmuştu. 

Ayşe Barım, mahkemede kendisine söz hakkı verilmesinin ardından şu ifadeleri kullandı:

'Bir vatandaş olarak ülkesine sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmiş biriyim. Herhangi bir suçlamada tanık olarak bile yer almadım. Günlerdir aynı soruyu soruyorum kendime: Neden hedef alındım? Neden yaşam hakkım elinden alındı?

Adaletin varlığına güvenmek istiyorum ama bu süreç beni korkutuyor. Tek başına bir hücrede beyin ve kalp sorunları ile uğraşıyorum. 30’dan fazla kilo kaybettim. Bayılmalarla ilgili sevklerim başladı ama panik atak yüzünden o kadar zor sevk oldum ki… Ameliyatlarım çok riskli, bir an önce sağlığıma kavuşmam gerekiyor.

“Kalp ameliyatımı daha fazla geciktirirsem kalp nakline kadar gidecek durum olduğu raporlarda da var. O ameliyatları yapan doktorumun yorumuyla ve onun gözetiminde yapmak istiyorum.

Yaşam hakkımı elimde tutmak istiyorum. Kendi şartlarımda yaptırmak istiyorum. Biri açık beyin ameliyatı biri kapalı kalp ameliyatına dönecek ameliyatlar bunlar. Cezaevinde yaşam mücadelesi verirken bütün bunların başına neden geldiğini anlayamazken…

Tanıklarınız dinlendi. Artık ben tutuksuz yargılanmak istiyorum”

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın