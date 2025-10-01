Ayşe Barım Duruşmasında Tanık Olarak Dinlenen Nejat İşler Sosyal Medya Sorusuna 'Elon Musk'lı Yanıt Verdi
27 Ocak'ta Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Pek çok ünlü ismin akın ettiği duruşmada Nejat İşler de tanık olarak dinlendi. Nejat İşler, 'Sosyal medya kullanıyor musunuz?' sorusuna 'Elon Musk kapattı' cevabını verdi.
“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” iddiasıyla 27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım'ın ikinci duruşması gerçekleşiyor.
Oyuncu Nejat İşler de mahkemede tanık olarak dinlendi.
