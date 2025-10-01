onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ayşe Barım Duruşmasında Tanık Olarak Dinlenen Nejat İşler Sosyal Medya Sorusuna 'Elon Musk'lı Yanıt Verdi

Ayşe Barım Duruşmasında Tanık Olarak Dinlenen Nejat İşler Sosyal Medya Sorusuna 'Elon Musk'lı Yanıt Verdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.10.2025 - 12:25

27 Ocak'ta Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Pek çok ünlü ismin akın ettiği duruşmada Nejat İşler de tanık olarak dinlendi. Nejat İşler, 'Sosyal medya kullanıyor musunuz?' sorusuna 'Elon Musk kapattı' cevabını verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” iddiasıyla 27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım'ın ikinci duruşması gerçekleşiyor.

“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” iddiasıyla 27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım'ın ikinci duruşması gerçekleşiyor.

Duruşma öncesi pek çok ünlü isim Ayşe Barım'a destek olmak için adliyeye akın etti. Mahkemede yer alan isimler arasında Zafer Algöz, Selma Ergeç, Ceyda Düvenci, Nehir Erdoğan, Şükran OvalıNejat İşler, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu yer aldı.

Detaylar:

Oyuncu Nejat İşler de mahkemede tanık olarak dinlendi.

Oyuncu Nejat İşler de mahkemede tanık olarak dinlendi.

Ünlü oyuncu Nejat İşler, kendisine sorulan 'Sosyal medya hesabınız var mı?' sorusuna, “Elon Musk kapattı.” cevabını verdi.

Nejat İşler ayrıca, 'Gezi parkına 3 gün gittim. Beni kimse yönlendirmedi. Ayşe Barım’ın yönlendirmesi olmadı. Kendi irademle katıldım. 23 yıldır Ayşe Barım ile birlikte çalışıyorum. Ayşe Barım’ı Gezi’de hiç görmedim. Herhangi bir talimat asla olmadı. Ben onu korumadım. Neyse onu söyledim. Ayşe Barım benim dostum. Ben onu hep ararım. Benim hangi projede yer alacağıma ben karar veririm, Ayşe değil. Sosyal medyada içeriklere ben karar veririm. Kimse ne paylaşacağıma karar vermez.' dedi. 

'Ayşe Barım size baskı kurar mı?' sorusuna ise 'Beraber yemek yediysek hesabı ödemede ısrar eder en fazla.' cevabını verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın