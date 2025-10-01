Ayşe Barım Duruşmasında Tanık Olarak Dinlenen Nejat İşler Sosyal Medya Sorusuna 'Elon Musk'lı Yanıt Verdi

Ünlü oyuncu Nejat İşler, kendisine sorulan 'Sosyal medya hesabınız var mı?' sorusuna, “Elon Musk kapattı.” cevabını verdi.

Nejat İşler ayrıca, 'Gezi parkına 3 gün gittim. Beni kimse yönlendirmedi. Ayşe Barım’ın yönlendirmesi olmadı. Kendi irademle katıldım. 23 yıldır Ayşe Barım ile birlikte çalışıyorum. Ayşe Barım’ı Gezi’de hiç görmedim. Herhangi bir talimat asla olmadı. Ben onu korumadım. Neyse onu söyledim. Ayşe Barım benim dostum. Ben onu hep ararım. Benim hangi projede yer alacağıma ben karar veririm, Ayşe değil. Sosyal medyada içeriklere ben karar veririm. Kimse ne paylaşacağıma karar vermez.' dedi.

'Ayşe Barım size baskı kurar mı?' sorusuna ise 'Beraber yemek yediysek hesabı ödemede ısrar eder en fazla.' cevabını verdi.