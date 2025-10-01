onedio
İki Konkordato Kurtarmadı! Borç Batağındaki Bursa’nın Tekstil Devi Resmen İflas Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.10.2025 - 12:09

Bursa’da 2014 yılında kurulan tekstil devi resmen iflas etti. 11 yıldır sektörde olan ve kentte dev haline gelen Atak Kumaş Tekstil A.Ş., ekonomik krize yenik düştü. Daha önce iki kez konkordato ilan eden şirketin iflasına karar verildi. 

Tekstil devi iflas etti: İki konkordato kurtarmadı.

Türkiye'de tekstilde yaşanan zorlu süreç nedeniyle sektörün devleri bir bir iflas bayrağını çekerken kötü haber bu kez Bursa'dan geldi. Bursa'da 11 yıldır faaliyet gösteren Atak Kumaş Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş, iflas etti.

Şirketin daha önce iki kez konkordato ilan ettiği ortaya çıktı. Geçen yıl konkordato talebinde bulunduğu belirtilirken toparlayamayan şirket ikinci kez başvuru yaptı. Bu başvurudan da beklenen alınmadı. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.

Şirketin iflasıyla pek çok kuruluş mağduriyet yaşayabilir.

Konkordato Haber’de yer alan habere göre şirketin iflasının ardından alacaklılar sıra bekleyecek. İflas dairesi şirketin mal varlıklarının tasfiye sürecine başlamasıyla ödemeler alacaklı sırasına göre yapılacak.

