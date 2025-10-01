İki Konkordato Kurtarmadı! Borç Batağındaki Bursa’nın Tekstil Devi Resmen İflas Etti

Türkiye'de tekstilde yaşanan zorlu süreç nedeniyle sektörün devleri bir bir iflas bayrağını çekerken kötü haber bu kez Bursa'dan geldi. Bursa'da 11 yıldır faaliyet gösteren Atak Kumaş Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş, iflas etti.

Şirketin daha önce iki kez konkordato ilan ettiği ortaya çıktı. Geçen yıl konkordato talebinde bulunduğu belirtilirken toparlayamayan şirket ikinci kez başvuru yaptı. Bu başvurudan da beklenen alınmadı. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.